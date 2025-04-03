Влиятельное издание в сфере технологий BIT.UA опубликовало большой обзор криптовалютного рынка Украины, в котором уделено внимание надежным сервисам для безопасного обмена цифровых активов.
BIT.UA назвало самые удобные и безопасные сервисы обмена криптовалют для украинцев
Редакция собрала важнейшие советы для пользователей криптовалют, а также проанализировала, какие сервисы обеспечивают высокий уровень прозрачности, безопасности и удобства.
Сейчас украинцам доступно множество способов покупки и обмена цифровых валют:
- криптобиржи, где можно покупать, продавать и хранить цифровые активы;
- P2P-обменники — прямой обмен криптовалют между пользователями;
- ОТC-платформы для крупных сделок без влияния на рынок;
- криптобанкоматы — физические терминалы для покупки крипты за наличные (есть в некоторых украинских городах: Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Кривом Роге, Полтаве и Виннице);
- стейкинг и фарминг — механизмы пассивного дохода от хранения криптовалюты;
- криптовалютные карточки — расчеты криптой как обычными платежными карточками.
Среди них — кастомизированная крипто-фиатная платформа ObmenAT24, которую издание назвало одной из наиболее надежных и удобных платформ для обмена и других криптоопераций.
«BIT.UA вместе с ObmenAT24 разобрался, на что нужно обращать внимание, чтобы безопасно и быстро обменивать криптовалюту», — говорится в материале. Эксперты ObmenAT24 и редакция напомнили об угрозах мошенничества и объяснили, как отличить надежный сервис от фишинговых копий либо сомнительных платформ.
Отмечается, что ObmenAT24 — это крипто-фиатный обменный сервис, который благодаря собственным резервам крипты на $700 тыс. предлагает более чем 3500 направлений для обмена в разных странах мира, обеспечивая быстрые надежные транзакции. Сервис позволяет покупать, продавать, обменивать и депонировать валюты с е-кошельков и классических банковских инструментов: карточек, IBAN, наличных, Google/ApplePay, Revolut Pay, SWIFT
Особого внимания, по версии bit.ua, заслуживает клиентское удобство платформы: простая регистрация (через email, телефон или Telegram), интуитивная навигация на сайте, мгновенные подтверждения заявок и гибкость в выборе платежных каналов. Операции выполняются через 5−10 минут.
Среди других преимуществ — программа лояльности для постоянных клиентов, скидки по объемам обмена, активная поддержка благотворительных инициатив и интеграция в международное криптосообщество.
В публикации также отмечается, что ObmenAT24 активно противодействует мошенникам, защищая своих клиентов от фишинговых копий сервиса в Telegram. На официальной странице сервиса был создан специальный раздел для проверки работника компании, проводящей сопровождение сделки. Также всегда работает официальная служба поддержки, в которую можно обратиться для уточнения деталей.
Советы от BIT.UA и ObmenAT24 по выбору надежного сервиса для обмена криптовалют:
- всегда проверяйте официальную информацию о сервисе;
- не доверяйте обещаниям быстрого обогащения;
- читайте независимые отзывы;
- проверяйте URL-адреса перед входом;
- не действуйте под давлением — берите время на анализ;
- используйте 2FA для всех аккаунтов.
ObmenAT24 входит в пятерку лучших криптообменников по версии портала «Минфин», победил в рейтинге «ТопФинанс-2025» как лучшая криптовалютная платформа 2025 года по версии журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших», имеет награду «Лучший криптопроект» PaySpace Magazine Awards 2024, а также признан лучшим криптосервисом по версии премии FinAwards'25.
Надежность сервиса подтверждена тысячами положительных отзывов на влиятельных платформах Obmify, Exchangesumo, TrustPilot и МЕТА.
ObmenAT24 декларирует свою миссию как стремление сделать работу с криптовалютами такой же понятной, удобной и простой, как традиционный онлайн-банкинг.
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