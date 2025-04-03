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3 апреля 2025, 15:34 Читати українською

Стоимость бюджетной пасхальной корзины в этом году выросла на 33%

В 2025 году общая стоимость пасхальной корзины будет колебаться от 426 грн до 1 113 грн в зависимости от ее наполнения. Об этом говорится в ежемесячном мониторинге цен на продукты питания Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

В 2025 году общая стоимость пасхальной корзины будет колебаться от 426 грн до 1 113 грн в зависимости от ее наполнения.
Фото: pixabay.com

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Бюджетный вариант корзины, включающий кулич, пасхальные яйца, соль, хрен и свечу, стоит в среднем 426 грн — на 33% дороже, чем в 2024 году.

Если хотите еще добавить сыр, колбасу и горчицу, то это будет стоить 847 грн (на 23% больше, чем в 2024 году), а кагор, огурцы, томаты и сало увеличат цену пасхальной корзины до 1 185 грн, что на 17% дороже, чем в прошлом.

За две недели до Пасхи среди продуктов питания снижение стоимости демонстрирует только бакалея, а молочная продукция, курятина и большинство овощей продолжают дорожать.

Ожидается, что в ближайшие две недели цены на ключевые пасхальные продукты будут оставаться либо на текущем уровне, либо будут иметь незначительные колебания.

Особое внимание в преддверии Пасхи имеют цены на куриные яйца — неотъемлемый атрибут праздника. За последний месяц средняя стоимость десятка яиц подскочила на 9%, достигнув 76,4 грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена выросла почти на 30%.

Высокий спрос в канун праздника будет держать цены на яйца на таком же уровне или может спровоцировать дальнейшее незначительное колебание. Однако уже в мае, после праздников, предложение яиц на рынке увеличится за счет продукции по хозяйствам населения, что в свою очередь приведет к снижению цен на прилавках примерно на 25%.

Индекс пасхи

Также индекс главной пасхальной выпечки в этом году значительно вырос: приготовление 3−4 куличей весом по 500−600 грамм по классическому рецепту обойдется в 318,4 грн, что на 38,6% дороже, чем перед Пасхой 2024 года.

Наибольшее влияние на себестоимость оказывают сливочное масло (подорожало на 71% и составляет 121 грн. за 200 граммов), молоко (+31%, 30 грн. за 500 граммов) и яйца (+61%, 58 грн. за 8 штук).

Кроме того, для выпечки кулича нужна мука и сахар, которые за последний месяц несколько подешевели: мука на 8%, а сахар на 6%.

Однако это удешевление не компенсирует годового роста цен: мука все еще на 14% дороже, чем в апреле 2024 года, а сахар — на 13%. Стоимость дрожжей осталась неизменной.

Традиционный для запекания свиной ошеек прибавил 2% в цене за месяц и стоит на 20% больше, чем в прошлом — 275 грн/кг. Сало остается относительно стабильным — 239 грн/кг (+1% за месяц и +1% за год). Твердый сыр, часто кладут в корзину, вырос на 5% в месяц и на 21% в год — стоит 595 грн/кг.

Цены на помидоры и огурцы за последний месяц несколько снизились из-за увеличения импорта и отечественного предложения. Однако по сравнению с прошлым годом они подорожали на 12−25%. К празднику возможны незначительные колебания, но резкого роста не ожидается.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
0
allexpll
allexpll
3 апреля 2025, 16:00
#
Держстату дані передайте, а то в них якісь інші цифри судячи з їх статистики
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