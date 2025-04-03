BLUETTI представляет Elite 200 V2 — портативную электростанцию с более чем 17-летним сроком службы

BLUETTI , лидер в области портативных электростанций и экологичных энергорешений, представляет Elite 200 V2 — мощную 2 кВт·ч станцию для резервного питания дома и активного отдыха. Эта модель является улучшенной версией популярного AC200P, отмеченного CNET как «Лучшая электростанция в целом», и создана на основе отзывов покупателей после продажи свыше 200 000 единиц. AC200P, первая станция с LiFePO4 батареей, задала стандарты, а Elite 200 V2 выводит их на новый уровень благодаря увеличенному сроку службы, стильному компактному дизайну и безупречному внешнему виду.

• Надежность на 17 лет

Благодаря автомобильным LFP-аккумуляторам с более чем 6000 циклами работы, устройство способно служить до 17 лет ежедневно — в 12 раз превышая отраслевой стандарт. Elite 200 V2 стала первой, успешно прошедшей свыше 33 строгих тестов CNAS, что гарантирует высокую производительность и стабильность.

• Резервное питание для дома и в дороге

С выходной мощностью 2600 W станция легко запитывает холодильники, освещение, роутеры и микроволновки. Аккумулятор емкостью 2073,6 Wh позволяет 100W холодильнику работать до 16,8 часов. Для мощных приборов активируется режим повышения до 3900 W, что подходит для горячих плит, фенов и других энергозатратных устройств.

• Компактный дизайн

Размеры 13,7×9,8×12,6 дюймов (на 40% меньше предыдущей модели) при ёмкости 2 кВт·ч достигаются за счёт инновационной беспроводной конструкции и призматических LFP-элементов, позволяющих максимально эффективно использовать внутреннее пространство.

• Три способа быстрой зарядки

Технология Turbo позволяет зарядить до 80% за 50 минут с помощью двойного источника (AC и солнечных панелей). Дополнительно опциональный 560W автомобильный зарядник позволяет полностью зарядить станцию за 4,2 часа, а солнечный вход мощностью до 1000 W с автоматическим отслеживанием солнца удобен даже в удалённых местах.

• Передовые технологии безопасности

Система BLUETOPUS AI-BMS регулирует зарядку, предотвращает перегрев и обеспечивает стабильность работы. Многочиповая защита позволяет безопасно подключать устройства с высоким пусковым током, а огнестойкий и ударопрочный корпус адаптирован к экстремальным условиям.

• Тихая и эффективная работа

Уровень шума всего 16 dB делает работу станции почти бесшумной, а минимальное энергопотребление (менее 10 W/час в режиме ожидания) и сохранение 94% заряда при простое значительно превосходят конкурентов (81%).

• Цена и доступность

Модель Bluetti Elite 200 V2 сейчас доступна всего за 899 долларов США как на официальном сайте Bluetti, так и на Amazon. Дополнительно можно получить скидку 5% по промокоду ELITE200V2PR.

О BLUETTI

BLUETTI — пионер в области чистой энергии, предлагающий доступные решения для хранения энергии как в быту, так и на природе. Программа LAAF (Lighting An African Family) направлена на обеспечение энергией 1 миллиона африканских семей в отдалённых регионах, а продукция компании представлена более чем в 110 странах.