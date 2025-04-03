В январе-феврале 2025 года лидером мирового рынка новых автомобилей стал Ford F-Series, продажи которого выросли на 91,1%. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные focus2move.
Мировые бестселлеры: Назван лидер мирового рынка новых авто
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Топ-10 моделей новых авто по итогам глобальных продаж
- Ford F-Series — 198 557 ед. (+91,1%);
- Toyota RAV4 — 189 392 ед. (+20,6%);
- Toyota Corolla — 171 279 ед. (-4,6%);
- Honda CR-V — 134 453 ед. (+8,8%);
- Toyota Camry — 103 156 ед. (+17,7%);
- Kia Sportage — 96 508 (+5,7%);
- Tesla Model Y — 95 956 ед. (-41,8%);
- Hyundai Tucson — 92 329 ед. (-4,5%);
- Toyota Hilux — 87 768 (+0,1%);
- Toyota Yaris — 84 877 ед. (+6,1%).
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Источник: Минфин
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