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3 апреля 2025, 12:40 Читати українською

Достигнет ли цена Eth $10K в 2030 году? Вот как $10 000 могут стоить $100 000 к концу 2025 года

Ethereum был неоспоримым гигантом в криптоиндустрии, сохраняя второе место по рыночной капитализации на протяжении многих лет, опережая только биткоин. Сейчас цена Ethereum стремится к $10 тыс., поскольку на его блокчейне создается ряд инновационных токенов. Одним из таких проектов является Yeti Ouro (YETIO), который, по прогнозам аналитиков, может подорожать в 10 раз к концу 2025 года.

Ethereum был неоспоримым гигантом в криптоиндустрии, сохраняя второе место по рыночной капитализации на протяжении многих лет, опережая только биткоин.

Прогноз цены Ethereum: Стабильный рост ETH указывает на $10k к 2030 году

Многие эксперты считают, что к 2030 году цена Ethereum (ETH) может перевалить за $10 000 и даже достичь $40 000 благодаря его доминирующему положению в сфере блокчейна. Будучи ведущей платформой для децентрализованных приложений (dApps), DeFi и NFT, Ethereum зарекомендовал себя как основа инноваций Web3.

Недавно этот актив получил значительный толчок к развитию после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила Ethereum ETFs. Кроме того, на блокчейне Ethereum работает множество инновационных проектов, таких как Yeti Ouro, что повышает стоимость актива.

Благодаря уверенному доминированию на рынке, постоянному росту экосистемы и все более широкому распространению ETH имеет все шансы на долгосрочное повышение цены. Если Ethereum сохранит эту траекторию развития блокчейн-инфраструктуры и технологии смарт-контрактов, то $10 000 станут более чем возможными.

5 лет назад цена Ethereum составляла около $200; сейчас цена Ethereum торгуется выше $2k, что примерно в 10 раз больше. Если в ближайшие 10 лет актив будет работать в два раза лучше, чем в последние 5 лет, то $10 тыс. вполне достижимы.

Yeti Ouro рассчитывает получить 10-кратную прибыль к 2025 году

Yeti Ouro очень хорошо вписался в криптосообщество. В настоящее время монета находится на третьем этапе предпродажи и превзошла все прогнозы после того, как была распродана раньше времени на предыдущих этапах предпродажи. На данный момент монета собрала более 3,18 миллиона долларов и продается по цене 0,024 доллара, что позволило ранним участникам проекта на первом этапе получить 100-процентный возврат инвестиций, когда цена составляла 0,012 доллара.

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К настоящему моменту Yeti Ouro получил массовое признание с момента запуска, продав более 211 миллионов токенов. Частично привлекательность этого проекта заключается в его игровом проекте Yeti Go. Yeti Go — это стремительная гоночная игра Play-to-Earn (P2E), созданная на движке Unreal Engine 5, с многопользовательскими гонками с высокими ставками, в стиле элиминации. Она рассчитана на напряженную конкуренцию, предлагая ультрасовременную графику и реальные криптовалютные вознаграждения в виде токенов Yeti Ouro (YETIO).

Игра создана в сотрудничестве с одной из ведущих студий игровых активов, известной своими работами над такими блокбастерами, как Call of Duty, Spider-Man, The Witcher и Dead Space. Для усиления впечатлений над звуком работали известные звукорежиссеры, сотрудничавшие с такими номинированными на Грэмми артистами, как Major Lazer, Vybz Kartel и Kabaka Pyramid.

Ниже вы найдете официальный анонс главного героя игры, а также эксклюзивное превью ее визуально захватывающего мира.

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Всего за несколько месяцев после запуска Yeti Ouro подорожала вдвое: с $0,012 до $0,024. В настоящее время наблюдается высокий уровень принятия, и аналитики прогнозируют, что к концу 2025 года монета может достичь отметки $0,24. С математической точки зрения, инвестиция в 10 000 долларов может принести инвесторам 100 000 долларов к концу 2025 года.

Инвесторы, присоединившиеся к предпродаже, имеют ограниченную возможность получить бонус 25 % при вложении минимум 500 долларов и бонус 20 % на все покупки менее 500 долларов.

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Инвестировать в YETIO очень просто. Инвесторам необходимо завести подходящий Defi кошелек в соответствующей сети, среди которых могут быть Metamask, Trust Wallet,Coinbase и т. д., оформить заказ на официальном сайте Yeti Ouro на необходимое количество токенов YETIO и завершить транзакцию в один клик.

Присоединяйтесь к сообществу Yeti Ouro

Telegram:https://t.me/yetiouroofficial

Источник: Минфин
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