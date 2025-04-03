Курс валют на 3 апреля: евро в банках подскочило на 32 копейки

В четверг на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро прибавил 30 копеек в покупке и 32 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и подешевел на 1 копейку в продаже. Евро в покупке прибавил 20 копеек, а в продаже 40 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,67 грн. Евро покупают за 44,70 грн, а продают за 45,32 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,20−41,30, евро — 45,00−45,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,32−41,35 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,41−45,42 грн/евро.

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