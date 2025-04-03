«Киевстар» закрыл сделку на $155,2 млн по приобретению Uklon

Мобильный оператор «Киевстар» и сервис заказа автомобилей Uklon завершили процесс закрытия сделки по покупке 97% корпоративных прав Uklon, говорится в пресс-релизе .

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Подробности

После закрытия соглашения, Киевстар и Uklon остаются отдельными бизнесами, а команда компании под руководством СЕО Uklon Сергея Гришкова в полном составе продолжит работать над развитием продуктов и сервисов компании в Украине и на других рынках. Сумма сделки составила $155,2 млн.

3% корпоративных прав Uklon остаются в собственности Виталия Дятленко, одного из соучредителей компании.

Корпоративное управление Uklon будет осуществлять Набсовет под руководством Александра Комарова, СЕО Киевстар. В состав руководящего органа будут входить представители обеих компаний, в частности Зоя Дроншкевич, Директор по бизнес развитию Киевстар, Борис Долгушин, CFO Киевстар, и соучредители Uklon — Сергей Смусь и Виталий Дятленко.

По условиям соглашения Киевстар совершил платеж в гривне, с которого все налоги с полученных средств в размере 23% (включая военный сбор) будут уплачены в Государственный бюджет Украины. При этом часть полученных средств в размере 12% будет выплачена членам команды Uklon, которые были участниками мотивационной программы компании.