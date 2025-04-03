За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 390 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 919570 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 2 апреля: 1390 российских оккупантов, 6 танков и 92 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 919570 (+1390) человек,
- танков — 10521 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 21902 (+22) ед,
- артиллерийских систем — 25625 (+49) ед,
- РСЗО — 1348 (+1) ед,
- средства ПВО — 1123 (+0) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 31597 (+92),
- крылатые ракеты — 3123 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 42775 (+88) ед,
- специальная техника — 3787 (+0)
Источник: Минфин
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