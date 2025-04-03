Женщины теряют половину дохода в первый год после развода — исследование

В течение года после развода средний доход женщин сокращается на 50%, тогда как у мужчин падение составляет 30%, сообщает Financial Times со ссылкой на данные исследования страховой компании Legal & General (L&G).

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Почти 20% женщин после развода сталкиваются с трудностями при оплате базовых расходов, включая еду, что вдвое превышает долю среди мужчин.

По оценке L&G, в более чем половине разводов женщины были финансово зависимы от партнеров во время брака. Только в 24% случаев именно женщины выступали основными кормильцами в семье.

При этом даже при разделе имущества, включающем семейный дом — особенно при наличии детей — это не гарантирует финансовой стабильности, говорится в исследовании. Это происходит, поскольку часто пенсионные накопления не включаются в соглашения, что в долгосрочной перспективе приводит к снижению уровня жизни женщин.

По словам Бена Глассмана, главы практики по финансовому планированию в сфере бракоразводных процессов в Evelyn Partners, при отсутствии юристов пары могут недооценить значимость пенсионных активов: «Они говорят — ты берешь дом, я оставляю себе пенсию. Но с точки зрения дохода это далеко неравнозначно».

Согласно исследованию, лишь 13% разводящихся пар учитывают пенсионные накопления при разделении активов. Для сравнения, стоимость жилья учитывают около половины. При этом 28% женщин полностью отказываются от претензий на пенсию партнера, тогда как среди мужчин таких — 17%.

Пенсионный разрыв между полами сохраняется с начала карьеры и составляет 21%, по данным L&G за 2024 год — уровень практически не изменился с 2022 года. К моменту выхода на пенсию пенсии женщин в среднем в два раза меньше, чем у мужчин.

Только каждая пятая женщина после развода возвращается к оплачиваемой работе, подчеркивает Лорна Ша, управляющий директор розничного пенсионного бизнеса L&G. При этом женщины значительно чаще берут на себя основную нагрузку по уходу за детьми и другими членами семьи. В два раза чаще, чем мужчины, они сокращают рабочее время после развода и более чем вдвое чаще испытывают сложности с совмещением работы и родительства.

Истории, подобные рассказу 60-летней бухгалтерки Энни Кларк, подчеркивают масштабы проблемы. После развода она воспитывала троих детей и работала по ночам, постоянно испытывая усталость и обращаясь за помощью к друзьям. «Если ты беспокоишься о том, сможешь ли накормить детей нормальным ужином, это усугубляет всё в сто раз», — говорит она.

Ранее исследование Бристольского университета показало, что женщины, особенно матери, к моменту развода находятся в более уязвимом финансовом положении. 28% женщин, прошедших через развод, имели ежемесячный доход менее 1 000 фунтов стерлингов, против 10% среди мужчин.

L&G также отмечает, что завершение бракоразводного процесса в Великобритании занимает в среднем 70 недель (по состоянию на октябрь-декабрь 2024 года), что на две недели дольше, чем годом ранее.

По словам Глассмана, для справедливой оценки пенсионных активов на этапе развода следует привлекать актуариев (специалистов по финансовой оценке рисков и будущих выплат). Разные типы пенсионных схем имеют разную стоимость с точки зрения будущих доходов, даже если их номинальная величина совпадает, объясняет он.