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3 апреля 2025, 9:46 Читати українською

Женщины теряют половину дохода в первый год после развода — исследование

В течение года после развода средний доход женщин сокращается на 50%, тогда как у мужчин падение составляет 30%, сообщает Financial Times со ссылкой на данные исследования страховой компании Legal & General (L&G).

В течение года после развода средний доход женщин сокращается на 50%, тогда как у мужчин падение составляет 30%, сообщает Financial Times со ссылкой на данные исследования страховой компании Legal & General (L&G).► Читайте телегрм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПочти 20% женщин после развода сталкиваются с трудностями при оплате базовых расходов, включая еду, что вдвое превышает долю среди мужчин.
Фото: depositphotos

► Читайте телегрм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почти 20% женщин после развода сталкиваются с трудностями при оплате базовых расходов, включая еду, что вдвое превышает долю среди мужчин.

По оценке L&G, в более чем половине разводов женщины были финансово зависимы от партнеров во время брака. Только в 24% случаев именно женщины выступали основными кормильцами в семье.

При этом даже при разделе имущества, включающем семейный дом — особенно при наличии детей — это не гарантирует финансовой стабильности, говорится в исследовании. Это происходит, поскольку часто пенсионные накопления не включаются в соглашения, что в долгосрочной перспективе приводит к снижению уровня жизни женщин.

По словам Бена Глассмана, главы практики по финансовому планированию в сфере бракоразводных процессов в Evelyn Partners, при отсутствии юристов пары могут недооценить значимость пенсионных активов: «Они говорят — ты берешь дом, я оставляю себе пенсию. Но с точки зрения дохода это далеко неравнозначно».

Согласно исследованию, лишь 13% разводящихся пар учитывают пенсионные накопления при разделении активов. Для сравнения, стоимость жилья учитывают около половины. При этом 28% женщин полностью отказываются от претензий на пенсию партнера, тогда как среди мужчин таких — 17%.

Пенсионный разрыв между полами сохраняется с начала карьеры и составляет 21%, по данным L&G за 2024 год — уровень практически не изменился с 2022 года. К моменту выхода на пенсию пенсии женщин в среднем в два раза меньше, чем у мужчин.

Только каждая пятая женщина после развода возвращается к оплачиваемой работе, подчеркивает Лорна Ша, управляющий директор розничного пенсионного бизнеса L&G. При этом женщины значительно чаще берут на себя основную нагрузку по уходу за детьми и другими членами семьи. В два раза чаще, чем мужчины, они сокращают рабочее время после развода и более чем вдвое чаще испытывают сложности с совмещением работы и родительства.

Истории, подобные рассказу 60-летней бухгалтерки Энни Кларк, подчеркивают масштабы проблемы. После развода она воспитывала троих детей и работала по ночам, постоянно испытывая усталость и обращаясь за помощью к друзьям. «Если ты беспокоишься о том, сможешь ли накормить детей нормальным ужином, это усугубляет всё в сто раз», — говорит она.

Ранее исследование Бристольского университета показало, что женщины, особенно матери, к моменту развода находятся в более уязвимом финансовом положении. 28% женщин, прошедших через развод, имели ежемесячный доход менее 1 000 фунтов стерлингов, против 10% среди мужчин.

L&G также отмечает, что завершение бракоразводного процесса в Великобритании занимает в среднем 70 недель (по состоянию на октябрь-декабрь 2024 года), что на две недели дольше, чем годом ранее.

По словам Глассмана, для справедливой оценки пенсионных активов на этапе развода следует привлекать актуариев (специалистов по финансовой оценке рисков и будущих выплат). Разные типы пенсионных схем имеют разную стоимость с точки зрения будущих доходов, даже если их номинальная величина совпадает, объясняет он.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+120
Я_ __
Я_ __
3 апреля 2025, 9:51
#
«Жінки втрачають половину доходу в перший рік після розлучення — дослідження»

Ну бо одразу стає зрозуміло, хто в середньому заробляв кошти і вміє ними розпоряджатися, а хто витрачає на «хотілки»)))
+
+45
Я_ __
Я_ __
3 апреля 2025, 9:54
#
«Історії, подібні до розповіді 60-річної бухгалтерки Енні Кларк, підкреслюють масштаби проблеми. Після розлучення вона виховувала трьох дітей і працювала ночами, постійно відчуваючи втому і звертаючись за допомогою до друзів.»

Прикольно звісно, але:
1) навіщо народжувати стільки, це про контрацептиви не чули ніколи?
2) якщо не можеш прогодувати своїх дітей і так все важко, для чого ставити на аліменти чоловіка, забираючи собі дітей, якщо ти не можеш їх прогодувати?
3) чому перш ніж народжувати дітей не подумати про можливість такої ситуації і не відкласти самостійно на випадок такої ситуації кошти?
4) чому заводити дитину з людиною, з котрою не впевнена що будеш в майбутньому, чим думали?
+
+30
Я_ __
Я_ __
3 апреля 2025, 9:57
#
«Жінки втрачають половину доходу в перший рік після розлучення — дослідження»

Зробіть окрему статтю про найгучніші розлучення мільярдерів із зазначенням «професій» їх колишніх жінок та інформацією про те, скільки чоловіки їм залишили грошей, там серйозні числа будуть :)
+
+15
19226191
19226191
3 апреля 2025, 11:18
#
Такі жінки, які після розлучення стали мільйонерками за один день, зазвичай кажуть «Я сама всього досягла»
+
+45
Mini Mi
Mini Mi
3 апреля 2025, 10:09
#
Суть статьи в том что ты бывшей ещё и пенсию должен платить?) Ничего удивительного что крипта так быстро популярность набрала, походу на западе это чуть ли не единственный способ не дать себя ограбить при разводе.
+
+15
rydley3050
rydley3050
3 апреля 2025, 10:11
#
Бедные женщинки…как жалко
Да, все идет к насаживанию алимонии-алиментов на жен…государство не знает как еще изжить с земли мужчин
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