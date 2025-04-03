В марте Украина экспортировала товаров на $3,6 миллиарда

В марте Украина экспортировала товаров более чем на $3,6 млрд — это на 4,5% больше, чем в марте прошлого года, и на 18% больше, чем в феврале этого года. Всего за первый квартал 2025 года, по предварительным данным, экспорт товаров составил почти $9,9 млрд. Об этом сообщил замминистра экономики Тарас Качка.

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Положительная динамика

«Несмотря на сокращение экспорта в первые два месяца года, в марте нам удалось выйти на положительную динамику. Существенный рост экспорта в марте по сравнению с февралем текущего года состоялся благодаря увеличению поставок агропродукции, железной руды и продукции металлургической отрасли. Так, экспорт чугуна по сравнению с февралем увеличился более чем в 13,4 раза (на $110 млн). Экспорт семян подсолнечника вырос в марте в 11,5 раза (на $15,9 млн), поставки жмыха увеличились на 80,3% (на $35,8 млн), подсолнечного масла — на 39,2% (на $141,6 млн). Это позволило увеличить физические объемы экспорта до уровня 9,98 млн. тонн, что на 15,9% больше, чем в феврале этого года. В марте экспорт морским транспортом по сравнению с февралем текущего года вырос на 24,7% в денежном эквиваленте и на 17% в весе. Экспорт по железной дороге увеличился на 16,8% — в деньгах, и на 15,1% — в весе», — отметил Качка.

По предварительным данным, экспорт товаров с начала года составил почти $9,9 млрд.

«Несмотря на снижение физического веса украинского экспорта, увеличивается его денежная стоимость. Так, в марте прошлого года мы экспортировали почти 11,9 млн тонн на сумму $3,46 млрд, а в марте этого года — 9,9 млн тонн на $3,62 млрд. Таким образом, постепенно растет доля товаров с большей добавленной стоимостью, а это значит, что украинская перерабатывающая промышленность успешно преодолевает препятствия в своем развитии в результате войны и выходит на внешние рынки», — отметил Качка.

Больше всего в марте Украина экспортировала по стоимости:

кукурузу ($514,4 млн или 2,4 млн т);

масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое ($503 млн или 441 тыс. т);

пшеницу ($253,9 млн или 1,1 млн т);

железную руду и концентраты ($238,4 млн или 2,9 млн т).

соевые бобы ($150,2 млн или 369,2 тыс. т);

провода изолированы ($124,6 млн или 6,5 тыс. т);

чугун ($118,9 млн или 300,9 тыс. т).

Куда экспортирует Украина

Больше всего украинские производители экспортировали товаров в Польшу ($407,7 млн), Турцию ($294,3 млн), Италию ($231,8 млн), Германию ($196,3 млн), Китай ($189,4 млн) и Испанию ($185,7 млн).

Европейский Союз остается ключевым торговым партнером Украины. В марте в страны Е С Украина экспортировала товаров на $2,04 млрд (на 6,1% больше, чем в феврале).