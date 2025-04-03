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3 апреля 2025, 8:44 Читати українською

В марте Украина экспортировала товаров на $3,6 миллиарда

В марте Украина экспортировала товаров более чем на $3,6 млрд — это на 4,5% больше, чем в марте прошлого года, и на 18% больше, чем в феврале этого года. Всего за первый квартал 2025 года, по предварительным данным, экспорт товаров составил почти $9,9 млрд. Об этом сообщил замминистра экономики Тарас Качка.

В марте Украина экспортировала товаров более чем на $3,6 млрд — это на 4,5% больше, чем в марте прошлого года, и на 18% больше, чем в феврале этого года.
Фото: depositphotos

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Положительная динамика

«Несмотря на сокращение экспорта в первые два месяца года, в марте нам удалось выйти на положительную динамику. Существенный рост экспорта в марте по сравнению с февралем текущего года состоялся благодаря увеличению поставок агропродукции, железной руды и продукции металлургической отрасли. Так, экспорт чугуна по сравнению с февралем увеличился более чем в 13,4 раза (на $110 млн). Экспорт семян подсолнечника вырос в марте в 11,5 раза (на $15,9 млн), поставки жмыха увеличились на 80,3% (на $35,8 млн), подсолнечного масла — на 39,2% (на $141,6 млн). Это позволило увеличить физические объемы экспорта до уровня 9,98 млн. тонн, что на 15,9% больше, чем в феврале этого года. В марте экспорт морским транспортом по сравнению с февралем текущего года вырос на 24,7% в денежном эквиваленте и на 17% в весе. Экспорт по железной дороге увеличился на 16,8% — в деньгах, и на 15,1% — в весе», — отметил Качка.

По предварительным данным, экспорт товаров с начала года составил почти $9,9 млрд.

«Несмотря на снижение физического веса украинского экспорта, увеличивается его денежная стоимость. Так, в марте прошлого года мы экспортировали почти 11,9 млн тонн на сумму $3,46 млрд, а в марте этого года — 9,9 млн тонн на $3,62 млрд. Таким образом, постепенно растет доля товаров с большей добавленной стоимостью, а это значит, что украинская перерабатывающая промышленность успешно преодолевает препятствия в своем развитии в результате войны и выходит на внешние рынки», — отметил Качка.

Больше всего в марте Украина экспортировала по стоимости:

  • кукурузу ($514,4 млн или 2,4 млн т);
  • масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое ($503 млн или 441 тыс. т);
  • пшеницу ($253,9 млн или 1,1 млн т);
  • железную руду и концентраты ($238,4 млн или 2,9 млн т).
  • соевые бобы ($150,2 млн или 369,2 тыс. т);
  • провода изолированы ($124,6 млн или 6,5 тыс. т);
  • чугун ($118,9 млн или 300,9 тыс. т).

Куда экспортирует Украина

Больше всего украинские производители экспортировали товаров в Польшу ($407,7 млн), Турцию ($294,3 млн), Италию ($231,8 млн), Германию ($196,3 млн), Китай ($189,4 млн) и Испанию ($185,7 млн).

Европейский Союз остается ключевым торговым партнером Украины. В марте в страны Е С Украина экспортировала товаров на $2,04 млрд (на 6,1% больше, чем в феврале).

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Я_ __
Я_ __
3 апреля 2025, 9:38
#
«Найбільше в березні Україна експортувала за вартістю:
кукурудзу ($514,4 млн або 2,4 млн т);
олію соняшникову, сафлорову або бавовняну ($503 млн або 441 тис. т);
пшеницю ($253,9 млн або 1,1 млн т);
залізну руду та концентрати ($238,4 млн або 2,9 млн т).
соєві боби ($150,2 млн або 369,2 тис. т);
проводи ізольовані ($124,6 млн або 6,5 тис. т);
чавун ($118,9 млн або 300,9 тис. т).»

На фоні докладу ООН про те, що 5 мільйонів українців щодня недоїдають — це так собі новини…
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0
bonv
bonv
3 апреля 2025, 11:21
#
«Золоті яйця» Міноборони по 17 грн: викрито схему при закупівлях продуктів для ЗСУ на 733 млн грн.
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних сил в умовах повномасштабного вторгнення РФ.
Про це повідомила прес-служба НАБУ.
За даними слідства, упродовж 2022−2023 років забезпечення армії продуктами харчування відбувалось через закупівлю так званих комплектів продуктів. Це передбачало можливість замовляти продукти за затвердженим каталогом, який налічував 409 найменувань. Найбільш вживані, як-от овочі, крупи, м’ясо, вода, становили лише 10% асортименту. Решта ж, на кшталт спецій, желатину або ягід замовлялись зрідка або ніколи.
В НАБУ пояснили, що ціна комплекту формувалася з урахуванням усіх найменувань каталогу та становила їхню середню вартість. Це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами: завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані або ті, які не можна замовляти через сезонність постачання (черешня або абрикоси взимку).
«Тобто, на перший погляд, порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картопля, яку постачали тисячами тонн, реалізовувалася втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовлялися, коштували копійки.
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0
bonv
bonv
3 апреля 2025, 11:21
#
У результаті таких махінацій, протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 млн грн, що підтверджено висновком комплексної товарознавчої та економічної експертизи. Частину цих коштів надалі вивели під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Ці гроші, зокрема, могли бути використані власницею компаній для придбання готелів у Республіці Хорватія та іншої нерухомості", — зазначили в бюро.
Зазначається, що вчиненню злочину сприяв посадовець Міністерства оборони, який під час підписання договорів «не помічав» цінових аномалій у каталозі. Загалом, про підозру повідомили колишньому керівнику Департаменту Міноборони, власниці пов’язаних компаній-постачальниць, двом керівникам компаній-постачальниць, фізичній особі. Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 (розтрата), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на розтрату), ч. 3 ст. 209 (легалізація) КК України.
В НАБУ також поінформували, що після початку досудового розслідування у січні 2023 року та поширення у медіа відповідної інформації, зокрема щодо закупівлі яєць по 17 грн за штуку, співучасники оборудки зменшили ціни на 11 найбільш затребуваних продуктів. Це запобігло розкраданню бюджетних коштів на суму 788 млн грн.
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