«Львовские круассаны» завоевывают Южную Корею

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Планы на Сеул

«Мы выходим на корейский рынок. Планируем открытие ближе к концу месяца», — сообщили в Lviv Croissants. Новое заведение разместится в деловом районе Goddeok Business Valley по адресу 353−23 Godeok-dong. В настоящее время идет поиск человека, который возглавит пекарню в роли менеджера.

Глобальные амбиции

Lviv Croissants не стоит на месте по вопросу международного развития. Более 178 точек уже работают в Украине, а за ее пределами сеть закрепилась в Польше (11 пекарен), Словакии и Соединенных Штатах. Открытие в Южной Корее станет еще одним шагом в расширении влияния украинской гастрономической марки.