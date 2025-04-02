К закрытию межбанка курс доллара вырос на 7 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже. Евро подорожал на 24 копейки в покупке и на 23 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 2 апреля: евро и доллар на межбанке подорожали
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 2 апреля
|
Закрытие 2 апреля
|
Изменения
|
41,25/41,29
|
41,32/41,35
|
7/6
|
44,51/44,54
|
44,75/44,77
|
24/23
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,67 грн. Евро покупают за 44,40 грн, а продают за 45,00 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,20−41,31, евро — 44,80−45,00 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Комментарии