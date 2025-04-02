С начала года правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах почти 104 миллиарда

В течение января — марта 2025 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах почти 104 млрд грн в эквиваленте: 76 022,1 млн грн, $455,8 млн и 191,4 млн евро . Об этом свидетельствуют данные Депозитария НБУ , сообщает пресс-служба регулятора.

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На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам с начала года направлено 83 319,8 млн грн, $671,7 млн и 319,7 млн евро.

В целом с начала полномасштабного вторжения до 31 марта 2025 года правительство Украины на первичных аукционах привлекло 1,6 трлн грн в эквиваленте: 1 128 004,7 млн грн, $8 801,2 млн и 2 659,5 млн евро, а 8 млн и 2 488,6 млн евро.

Доходность ОВГЗ

Максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в марте, составила в гривне 17,45% годовых, в долларах США — 4,50% годовых, в евро — 3,25% годовых.

Военные ОВГЗ

Ниже приведена подробная статистика Депозитария НБУ по состоянию на 1 апреля 2025 года исключительно в отношении военных ОВГЗ, которые размещались на аукционах.

Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. По состоянию на 1 апреля 2025 г. он составлял:

106 625,8 млн. грн., или 32,6% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 марта 2025 года — 103 325,2 млн. грн., или 31,5%);

$1 612,9 млн, или 60,6% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах США (на 1 марта 2025 года — $1 745,8 млн, или 62,8%);

168,8 млн евро, или 39,1% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (по состоянию на 1 марта 2025 года — 353,0 млн. евро, или 62,8%).

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц по состоянию на 1 апреля 2025 составил 181,0 млрд грн в эквиваленте по сравнению со 107,8 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 1 апреля 2024 года. За последний год он вырос почти в 1,7 раза.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов на 1 апреля 2025 года составил 9 906,8 млн грн, $28,1 млн и 0,1 млн евро.

Министерство финансов Украины в марте 2025 года погасило военные ОВГЗ на сумму 20 617,8 млн грн, $318,4 млн и 319,7 млн евро.