Bybit стала лидером по притоку капитала в марте и вернула себе второе место по торговому объему

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 апреля 2025, 19:30 Читати українською

Bybit стала лидером по притоку капитала в марте и вернула себе второе место по торговому объему

Bybit, вторая криптовалютная биржа в мире по торговому объему, совершила удивительное возвращение — в марте приток активов на платформу достиг $3,61 млрд, благодаря чему компания вернула себе второе место по торговому объему. Такие поступления служат подтверждением эффективности стратегий быстрого восстановления Bybit и ее неизменной приверженности безопасности и прозрачности.

№ 1 по притоку капитала за 1 месяц

Согласно данным DeFiLama, за последний месяц Bybit лидировала среди централизованных бирж по притоку капитала: в марте на платформу заведено $3,61 млрд, а по состоянию на 31 марта 2025 года общая заблокированная стоимость (TVL) достигла $14,9 млрд. Значительный приток средств в течение 31 дня (7 дней: $612,62 млн, 1 месяц: $3,61 млрд) подчеркивает доверие пользователей к платформе. Bybit выдержала одно из самых серьезных испытаний в истории криптовалют, установив новые ориентиры в стратегиях быстрого восстановления: рекалибровка системы безопасности, операционная и финансовая устойчивость, а также укрепление доверия.

Bybit вернула себе второе место по торговому объему

Внедрение механизма улучшения розничных цен (RPI) значительно увеличило объем спотовой торговли на Bybit после взлома, подтвердив ее доминирующее положение в сфере розничной ликвидности. Ордера RPI, разработанные специально для розничных клиентов, обеспечили беспрецедентную ликвидность в таких ключевых торговых парах, как BTC/USDT и ETH/USDT. С 27 февраля по 3 марта Bybit добилась трехкратного превышения ликвидности лидера рынка по 12 ведущим торговым парам.

В течение всего этого периода Bybit поддерживала полную функциональность платформы, обеспечивала бесперебойный вывод средств, работу с новыми токенами и надежные программы вознаграждений. Эти стратегические усилия не только укрепили доверие пользователей, но и способствовали возрождению Bybit, усилив ее позиции в качестве ведущей биржи для трейдеров по всему миру.

Новые данные CoinGecko (1 апреля 2025 года) подтверждают, что Bybit вернула себе статус второй криптовалютной биржи в мире по торговому объему.

Обычный режим работы: новые токены, инновации и вознаграждения

Способность Bybit к восстановлению обусловлена несколькими факторами, включая благоприятные рыночные условия и более конструктивную регуляторную среду при новой администрации США. Что более важно, Bybit по-прежнему сосредоточена на обеспечении лучшего в своем классе пользовательского опыта: биржа предлагает постоянные вознаграждения, инновационные функции продуктов и бесперебойное обслуживание.

Bybit представила несколько новых листингов токенов, включая WAL, PARTI, CORN и NEAR, а также провела захватывающие эйрдроп-кампании. В частности, состязание кумиров Web3 под названием AI-DOL Superstar продемонстрировало способность платформы стимулировать вовлеченность и инновации в сфере децентрализованных финансов.

Спектр новых инициатив и промоакций продемонстрировал способность Bybit противостоять серьезным кризисам и обеспечивать посткризисный рост, что нашло отражение в положительном притоке капитала в марте.

«Мы не позволяем неудачам менять наши ценности. Bybit сохраняет приверженность пользователям и всему криптосообществу, непрерывно работает над инновациями и стабильностью. Наша способность поддерживать работу и внедрять новые инициативы даже в сложные времена демонстрирует нашу стойкость, стремление к долгосрочному росту и сильную поддержку, которую мы получаем от индустрии», — заявила Джоан Хан, директор по продажам и маркетингу компании Bybit.

Bybit также привержена долгосрочным программам по укреплению доверия, прозрачности и подотчетности. Пользователи и заинтересованные стороны могут следить за регулярными обновлениями Подтверждения резервов и инициативой Bybit по борьбе с оборотом незаконных средств в криптоэкосистеме под названием LazarusBounty. Платформа представляет собой постоянный проект, в рамках которого отдельные лица и группы в криптосфере могут внести свой вклад в борьбу с недобросовестными игроками, и получить за это вознаграждение и признание. За предоставление достоверных сведений Bybit выплатила уже более $2,2 млн вознаграждений.

О Bybit

Bybit — вторая крупнейшая в мире криптовалютная биржа по торговому объему с глобальным сообществом из более чем 60 миллионов пользователей. Bybit была основана в 2018 году, и с тех пор биржа меняет взгляд на открытость в децентрализованном мире, а также создает более простую, открытую и равную экосистему для всех. Bybit поддерживает стратегическое партнерство с ведущими Web3-протоколами, чтобы обеспечить надежную инфраструктуру и стимулировать ончейн-инновации. Bybit известна своими безопасными кастодиальными услугами, разнообразными маркетплейсами, интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и передовыми инструментами блокчейна. Это позволяет преодолевать разрыв между TradFi и DeFi, и помогать разработчикам, авторам и энтузиастам раскрывать весь потенциал Web3. Откройте будущее децентрализованных финансов на Bybit.com.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами