Bybit стала лидером по притоку капитала в марте и вернула себе второе место по торговому объему

Bybit , вторая криптовалютная биржа в мире по торговому объему, совершила удивительное возвращение — в марте приток активов на платформу достиг $3,61 млрд, благодаря чему компания вернула себе второе место по торговому объему. Такие поступления служат подтверждением эффективности стратегий быстрого восстановления Bybit и ее неизменной приверженности безопасности и прозрачности.

№ 1 по притоку капитала за 1 месяц

Согласно данным DeFiLama, за последний месяц Bybit лидировала среди централизованных бирж по притоку капитала: в марте на платформу заведено $3,61 млрд, а по состоянию на 31 марта 2025 года общая заблокированная стоимость (TVL) достигла $14,9 млрд. Значительный приток средств в течение 31 дня (7 дней: $612,62 млн, 1 месяц: $3,61 млрд) подчеркивает доверие пользователей к платформе. Bybit выдержала одно из самых серьезных испытаний в истории криптовалют, установив новые ориентиры в стратегиях быстрого восстановления: рекалибровка системы безопасности, операционная и финансовая устойчивость, а также укрепление доверия.

Bybit вернула себе второе место по торговому объему

Внедрение механизма улучшения розничных цен (RPI) значительно увеличило объем спотовой торговли на Bybit после взлома, подтвердив ее доминирующее положение в сфере розничной ликвидности. Ордера RPI, разработанные специально для розничных клиентов, обеспечили беспрецедентную ликвидность в таких ключевых торговых парах, как BTC/USDT и ETH/USDT. С 27 февраля по 3 марта Bybit добилась трехкратного превышения ликвидности лидера рынка по 12 ведущим торговым парам.

В течение всего этого периода Bybit поддерживала полную функциональность платформы, обеспечивала бесперебойный вывод средств, работу с новыми токенами и надежные программы вознаграждений. Эти стратегические усилия не только укрепили доверие пользователей, но и способствовали возрождению Bybit, усилив ее позиции в качестве ведущей биржи для трейдеров по всему миру.

Новые данные CoinGecko (1 апреля 2025 года) подтверждают, что Bybit вернула себе статус второй криптовалютной биржи в мире по торговому объему.

Обычный режим работы: новые токены, инновации и вознаграждения

Способность Bybit к восстановлению обусловлена несколькими факторами, включая благоприятные рыночные условия и более конструктивную регуляторную среду при новой администрации США. Что более важно, Bybit по-прежнему сосредоточена на обеспечении лучшего в своем классе пользовательского опыта: биржа предлагает постоянные вознаграждения, инновационные функции продуктов и бесперебойное обслуживание.

Bybit представила несколько новых листингов токенов, включая WAL, PARTI, CORN и NEAR, а также провела захватывающие эйрдроп-кампании. В частности, состязание кумиров Web3 под названием AI-DOL Superstar продемонстрировало способность платформы стимулировать вовлеченность и инновации в сфере децентрализованных финансов.

Спектр новых инициатив и промоакций продемонстрировал способность Bybit противостоять серьезным кризисам и обеспечивать посткризисный рост, что нашло отражение в положительном притоке капитала в марте.

«Мы не позволяем неудачам менять наши ценности. Bybit сохраняет приверженность пользователям и всему криптосообществу, непрерывно работает над инновациями и стабильностью. Наша способность поддерживать работу и внедрять новые инициативы даже в сложные времена демонстрирует нашу стойкость, стремление к долгосрочному росту и сильную поддержку, которую мы получаем от индустрии», — заявила Джоан Хан, директор по продажам и маркетингу компании Bybit.

Bybit также привержена долгосрочным программам по укреплению доверия, прозрачности и подотчетности. Пользователи и заинтересованные стороны могут следить за регулярными обновлениями Подтверждения резервов и инициативой Bybit по борьбе с оборотом незаконных средств в криптоэкосистеме под названием LazarusBounty. Платформа представляет собой постоянный проект, в рамках которого отдельные лица и группы в криптосфере могут внести свой вклад в борьбу с недобросовестными игроками, и получить за это вознаграждение и признание. За предоставление достоверных сведений Bybit выплатила уже более $2,2 млн вознаграждений.

О Bybit

Bybit — вторая крупнейшая в мире криптовалютная биржа по торговому объему с глобальным сообществом из более чем 60 миллионов пользователей. Bybit была основана в 2018 году, и с тех пор биржа меняет взгляд на открытость в децентрализованном мире, а также создает более простую, открытую и равную экосистему для всех. Bybit поддерживает стратегическое партнерство с ведущими Web3-протоколами, чтобы обеспечить надежную инфраструктуру и стимулировать ончейн-инновации. Bybit известна своими безопасными кастодиальными услугами, разнообразными маркетплейсами, интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и передовыми инструментами блокчейна. Это позволяет преодолевать разрыв между TradFi и DeFi, и помогать разработчикам, авторам и энтузиастам раскрывать весь потенциал Web3. Откройте будущее децентрализованных финансов на Bybit.com.