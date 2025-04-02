Спецсчет НБУ на поддержку обороны пополнился почти на 900 млн за месяц

Национальный банк Украины сообщил, что по состоянию на 1 апреля на специальном счете, созданном 24 февраля 2022 для поддержки сил обороны, накопилось более 2,1 миллиарда гривен. За последний месяц туда влилось более 862 миллионов гривен. Такие данные обнародовала пресс-служба регулятора.

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Откуда средства

С начала полномасштабного вторжения россии на этот счет собрали более 66 миллиардов гривен в эквиваленте. Деньги поступали от украинцев — как от обычных граждан, так и бизнеса, а также от зарубежных благотворителей. Среди присоединившихся стран — Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Швеция, Финляндия, Польша и многие другие.

Международная поддержка

Особенно впечатляет вклад иностранных партнеров: в виде валюты из-за границы поступило более 45,1 миллиарда гривен в эквиваленте. Эти средства явились важным ресурсом для обороны страны в условиях войны.