Что происходит с деньгами украинцев? По оценкам экспертов, около 100 миллиардов долларов находится в тени — под матрацами, в тайниках или вне банковской системы.
Украинцы прячут 100 миллиардов долларов! Как инфляция изменит жизнь страны в 2025 году? (видео)
Почему люди не доверяют финансовым учреждениям и как это влияет на экономику? В то же время доллар постепенно теряет свои позиции — все больше украинцев предпочитают евро.
Как меняется валютный рынок и стоит ли уже сейчас менять свои сбережения? Инфляция также добавляет вызовы: цены могут возрасти еще больше, а кредиты станут еще менее доступными.
Смогут ли банки стимулировать экономику, если население боится вкладывать? Национальный банк уже рассматривает возможность смены валютных резервов, но почувствует ли это обычный украинец?
Бизнесы также сталкиваются с трудностями — нехватка кредитования заставляет их искать альтернативные источники финансирования. Как повлияет возвращение трудовых мигрантов? Может ли это стать шансом на восстановление экономики?
И главное — что делать со своими сбережениями, чтобы не потерять их из-за инфляции и финансовых рисков?
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Комментарии - 12
в Украине проживает сейчас 7 млн семей , значит в каждой семье — 14,28 тыс долл , в каждой многоэтажке — 100 квартир = 1,4 млн долл . присмотритесь к соседям . где-то у вас в доме 1,4 млн долл .
В объеме — это полноценных 5 банковских мешков . где-то среди ваших соседей они лежат .
в каждом доме 1,4 млн долл … я вам посчитал . осталось вам прикинуть кто ваши соседи , у кого 5 банковских инкассационных мешков долларов в 100 долларовыми купюрами . (в банковский мешок вмешается 30 упаковок по 1000 листов гривны или 27 долларов) .
«значит в каждой семье — 14,28 тыс долл»
И поэтому вы можете на бирже за раз потерять $20тыс и не заметить
или оплатить жене отдых на аналогичные $20тыс и быть уверенным,
что и они однозначно не последние…
Кстати, в деревне, где живут знакомые, появилось несколько
электромобилей tesla model 3 и даже один tesla model s, так что
средние цифры не всегда являются актуальными…
2. Целый год спокойно получал зарплату в банк, неожиданно прилетает заморозка всех счетов и депозитов — грузи все справки с налоговой, выписки, объяснения зачем снимаешь деньги, поэтому со счетов тупо в нал и снимают люди. Нал куда надежнее чем больной на голову банк который завтра вешает блокировку всех счетов.
Это не касается некоторых людей, которых в «своих банках» не трогают по указанию сверху
3. Ограничение на снятие в день в 100к ну это не смешно ходить в банк как на работу доить свои деньги обратно