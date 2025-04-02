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2 апреля 2025, 15:19 Читати українською

Украинцы прячут 100 миллиардов долларов! Как инфляция изменит жизнь страны в 2025 году? (видео)

Что происходит с деньгами украинцев? По оценкам экспертов, около 100 миллиардов долларов находится в тени — под матрацами, в тайниках или вне банковской системы.

Почему люди не доверяют финансовым учреждениям и как это влияет на экономику? В то же время доллар постепенно теряет свои позиции — все больше украинцев предпочитают евро.

Как меняется валютный рынок и стоит ли уже сейчас менять свои сбережения? Инфляция также добавляет вызовы: цены могут возрасти еще больше, а кредиты станут еще менее доступными.

Смогут ли банки стимулировать экономику, если население боится вкладывать? Национальный банк уже рассматривает возможность смены валютных резервов, но почувствует ли это обычный украинец?

Бизнесы также сталкиваются с трудностями — нехватка кредитования заставляет их искать альтернативные источники финансирования. Как повлияет возвращение трудовых мигрантов? Может ли это стать шансом на восстановление экономики?

И главное — что делать со своими сбережениями, чтобы не потерять их из-за инфляции и финансовых рисков?

Смотрите наш аналитический разбор и узнайте, как сохранить свои деньги в нестабильные времена!

Источник: Минфин
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Комментарии - 12

+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
2 апреля 2025, 15:28
#
У фантазеров с каждым годом разгораются глаза …

в Украине проживает сейчас 7 млн семей , значит в каждой семье — 14,28 тыс долл , в каждой многоэтажке — 100 квартир = 1,4 млн долл . присмотритесь к соседям . где-то у вас в доме 1,4 млн долл .

В объеме — это полноценных 5 банковских мешков . где-то среди ваших соседей они лежат .
+
+45
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
2 апреля 2025, 15:38
#
Населення України зараз біля 30 млн, якщо 100 млрд. розлілити на населення, то отримаємо 3000+ дол на людину, цілком реальні цифри. Та й подивіться на вартість квартир і авто в усіх обласних центрах, середньостатистична родина володіє «видимим» майном на кілька десятків тисяч дол., то ж чому такі родини не можуть мати заощаджень у середньому по 6−9 тис. дол? Звісно у когось 0 за душею, але у когось це 100-ні тисяч чи на навіть мільйони
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
2 апреля 2025, 17:08
#
3000 на взрослого , пенсионера и младенца …

в каждом доме 1,4 млн долл … я вам посчитал . осталось вам прикинуть кто ваши соседи , у кого 5 банковских инкассационных мешков долларов в 100 долларовыми купюрами . (в банковский мешок вмешается 30 упаковок по 1000 листов гривны или 27 долларов) .
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 апреля 2025, 16:43
#
Алексей Яковлев
«значит в каждой семье — 14,28 тыс долл»

И поэтому вы можете на бирже за раз потерять $20тыс и не заметить
или оплатить жене отдых на аналогичные $20тыс и быть уверенным,
что и они однозначно не последние…

Кстати, в деревне, где живут знакомые, появилось несколько
электромобилей tesla model 3 и даже один tesla model s, так что
средние цифры не всегда являются актуальными…
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
2 апреля 2025, 17:05
#
Я не держу деньги наличными :-) у меня денег наличными ровно в бумажнике типа 5 тыс грн . и даже в стране не так много .
+
+30
mik84
mik84
2 апреля 2025, 16:43
#
Все реально, якщо у голови МСЕК у Хмельницькому знайшли 6 млн готівкою (а скільки не знайшли). Скільки таких голів по Україні? Додаємо працівників військоматів (цифри вийти із буса, вийти із ТЦК, білет, я думаю всі знають від 3 т і більше). Додамо що під час війни виїхало понад 700 тис чол, як мін тисяч 100 за бабки, множимо щонайменше на 5 тис. і отримуємо 0,5 млрд, це по скромним підрахункам, а ці гроші у когось осіли. Це лише так поверхнево якщо копнути. Впевнений що цифри навіть занижені
+
+30
TAN72
TAN72
2 апреля 2025, 15:39
#
Своего нет,считаем чужие 😂
+
+45
zevs1
zevs1
2 апреля 2025, 15:41
#
Рассуждения этого человека сводится к тому,что керманычам нужно усиленно щипать гусей и сумму даже озвучил.
+
+15
Sarevok
Sarevok
2 апреля 2025, 15:46
#
Взять все, да и поделить!
+
+30
Zimbabwe
Zimbabwe
2 апреля 2025, 16:24
#
Это полное право граждан держать деньги дома и не свинячее дело государства указывать, тем более Украинского государства, которое то налог 2% введёт на снятие, то ограничение на снятие с карты НА МОИ ЖЕ ДЕНЬГИ, фуй вам, а не деньги в банк
+
0
sergiy2001
sergiy2001
2 апреля 2025, 16:48
#
А мне понравилось словосочетание — українці ховають… Не тримають в налічці а саме ховають… Это ж до чего довело родимое государство что украинцы ховають?!!
+
0
Pumbovik
Pumbovik
2 апреля 2025, 16:54
#
1. потому что банки кошмарят население, захотел купить овдп на большую сумму — давай справку где ты деньги взял, получил выплату после овдп — давай справку за что ты их покупал. Продал имущество — снова давай справки или разрыв договора с удержанием 30% комиссии как в абанке, пивденном, востоке и изи
2. Целый год спокойно получал зарплату в банк, неожиданно прилетает заморозка всех счетов и депозитов — грузи все справки с налоговой, выписки, объяснения зачем снимаешь деньги, поэтому со счетов тупо в нал и снимают люди. Нал куда надежнее чем больной на голову банк который завтра вешает блокировку всех счетов.
Это не касается некоторых людей, которых в «своих банках» не трогают по указанию сверху
3. Ограничение на снятие в день в 100к ну это не смешно ходить в банк как на работу доить свои деньги обратно
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