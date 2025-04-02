Украинцы прячут 100 миллиардов долларов! Как инфляция изменит жизнь страны в 2025 году? (видео)

Что происходит с деньгами украинцев? По оценкам экспертов, около 100 миллиардов долларов находится в тени — под матрацами, в тайниках или вне банковской системы.

Почему люди не доверяют финансовым учреждениям и как это влияет на экономику? В то же время доллар постепенно теряет свои позиции — все больше украинцев предпочитают евро.

Как меняется валютный рынок и стоит ли уже сейчас менять свои сбережения? Инфляция также добавляет вызовы: цены могут возрасти еще больше, а кредиты станут еще менее доступными.

Смогут ли банки стимулировать экономику, если население боится вкладывать? Национальный банк уже рассматривает возможность смены валютных резервов, но почувствует ли это обычный украинец?

Бизнесы также сталкиваются с трудностями — нехватка кредитования заставляет их искать альтернативные источники финансирования. Как повлияет возвращение трудовых мигрантов? Может ли это стать шансом на восстановление экономики?

И главное — что делать со своими сбережениями, чтобы не потерять их из-за инфляции и финансовых рисков?

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