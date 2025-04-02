Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в список еще 5 сомнительных инвестиционных проектов.
Нацкомиссия расширила список сомнительных инвестпроектов
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Кто в списке
Среди новых сомнительных инвестиционных проектов:
- SIGNUM
- IQ Matrix
- Oxhey Finance
- IQMAXTRADE LTD
- MATERIA LIMITED
Полный список SCAM-проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
Источник: Минфин
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