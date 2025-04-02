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2 апреля 2025, 14:50 Читати українською

Business Security Evolution Conference: главное событие года в сфере корпоративной безопасности уже завтра

2024 год стал знаковым для украинского бизнеса в сфере корпоративной безопасности. Это подтверждает подробная аналитика, полученная в рамках Всеукраинского рейтинга «Лидеров сферы безопасности — 2024», которая выявила основные вызовы и определила тренды отрасли. Среди наиболее острых проблем года — рост внутренних угроз, физические риски для активов компаний и стремительное увеличение числа киберугроз, в частности фишинговых атак и попыток взлома корпоративных данных.

3 апреля 2025 года в КВЦ «Парковый» состоится конференция — Business Security Evolution Conference 2025, где мы также объявим победителей рейтинга и отметим лучших руководителей служб безопасности, которые продемонстрировали наиболее эффективные решения в борьбе с этими угрозами. Форум станет уникальной платформой для обмена опытом, обсуждения инновационных подходов и установления профессиональных связей.

В 2024 году украинские компании активно внедряли новые технологии, в частности решения на основе искусственного интеллекта для мониторинга и автоматизации процессов безопасности. Значительное внимание уделялось координации между подразделениями безопасности, IT, HR и юридическими службами, что позволило существенно улучшить оперативность реагирования и снизить риски.

На 2025 год руководители служб безопасности ставят перед собой цель дальнейшего повышения автоматизации процессов, развития навыков персонала, внедрения эффективных внутренних аудитов и качественных расследований, а также совершенствования систем мониторинга. Активная работа в сфере антикоррупционных мероприятий, направленных на обеспечение прозрачности и доверия в бизнесе, будет продолжена.

Приглашаем вас на Business Security Evolution Conference 2025, где вы сможете напрямую пообщаться с ведущими экспертами, получить практические инструменты для усиления безопасности вашего бизнеса и присоединиться к профессиональному сообществу, формирующему новые стандарты корпоративной безопасности в Украине.

Событие уже совсем скоро, времени осталось мало, но вы всё ещё успеваете вскочить в последний вагон и приобрести билет. Так что, если в четверг у вас будет немного свободного времени и желание завести новые полезные знакомства, переходите по ссылке.

Источник: Минфин
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