Конец эры угля: Финляндия закрыла свою последнюю угольную ТЭС

Финская энергетическая компания Helen Ltd. с 1 апреля 2025 года закрыла последнюю в стране угольную теплоэлектростанцию, которая находилась в столице Хельсинки. Об этом сообщает пресс-служба Helen.

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Закрытие ТЭС «Салмисаари» означает конец эры угля и повышение самодостаточности финского производства энергии.

С прекращением производства энергии на основе угля ежегодные выбросы углекислого газа Helen уменьшатся на 50% по сравнению с 2024 годом, а для Хельсинки — примерно на 30%. Таким образом, общие выбросы углекислого газа в Финляндии уменьшатся почти на 2%.

В 2025 году выбросы парниковых газов Helen будут примерно на 80% ниже, чем в 1990 году.

«Отказ от угля — это конкретный шаг Helen к чистому, самодостаточному и доступному производству энергии», — говорит генеральный директор Helen Олли Сиркка.

Чтобы заменить мощности ТЭС «Салмисаари», ежегодно производящие 175 МВт электроэнергии и 300 МВт тепла, Helen прибегнет к использованию электрических котлов и тепловых насосов. Также компания продолжит производство энергии путем сжигания топливных пеллет и древесной щепы.

Несмотря на отказ от угля, Финляндия оставляет часть угольных мощностей в резерве для обеспечения энергетической безопасности страны, привлекая их только при необходимости.

Также некоторые финские энергетические компании используют небольшие объемы угля при пиковом потреблении, для резервирования и для обеспечения бесперебойной поставки.

Финское законодательство предусматривает, что с 1 мая 2029 г. использование угля для производства тепла и электроэнергии будет под запретом.