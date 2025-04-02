Tether купила 8 888 биткоинов, хакер вывел с платформы UPCX $70 миллионов: что нового

Tether купила 8888 биткоинов. Биткоин-резервы компании достигли $7,8 миллиарда

Компания Tether, выпускающая стейблкоин USDT, купила 8 888 биткоинов за $734 млн. Соглашение соответствует стратегии эмитента, предусматривающей регулярное пополнение резервов в конце каждого квартала.

К моменту написания новости общий объем цифрового золота на балансе компании достиг 92 646 биткоинов. Нереализованная прибыль — около $3,86 млрд.

Биткоин-запасы Tether оцениваются в $7,8 млрд. Это делает компанию шестым крупнейшим владельцем криптовалюты в одном кошельке, по данным BitInfoCharts.

Хакер сломал платежную платформу UPCX и вывил $70 миллионов

Платежная платформа UPCX подверглась сетевой атаке, в результате которой злоумышленник украл $70 млн в токенах UPC. По данным компании Cyvers, хакер получил доступ к ProxyAdmin контракту, что позволило ему вывести средства с управленческих счетов.

Команда UPCX подтвердила несанкционированный доступ, приостановила депозиты и снятие средств, заверив, что активы пользователей не коснулись. На фоне инцидента цена токена UPC упала с $4,02 до $3,77, по данным CoinMarketCap.

К моменту написания новости актив торгуется на уровне $3,97. Рыночная капитализация токена составляет $355 млн.

Эксперты Cyvers связывают атаку с компрометацией учетных данных или недостаточными мерами контроля доступа. По словам технического директора Cyvers Меира Долева, такие уязвимости стали причиной 80% потерь Web3-проектов в 2024 году.

Схема взлома напоминает предварительные атаки в индустрии, когда злоумышленники получали доступ к административным правам и вносили вредные изменения. Специалисты отмечают необходимость усиления защиты, включая мультиподпись и верификацию транзакций.

Sony начала принимать USDC в онлайн-магазине в Сингапуре

Компания Sony Electronics (Singapore) Pte. Ltd. (SES) в партнерстве с биржей Crypto.com открыла возможность оплачивать криптовалюту покупки в онлайн-магазине. Об этом сообщает пресс-служба Crypto.com.

Первым интегрированным фирмой цифровым активом стал долларовый стэйблкоин USDC от Circle. В дальнейшем список принятых монет планируется расширить.

Отмечается, что платформа насчитывает более 140 млн. пользователей в 90 странах.

Circle подала заявку в SEC на проведение IPO

Компания-эмитент стейблкоина USDC — Circle — подала в Комиссию ценных бумаг и бирж (SEC) США заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO). Она планирует листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В своей заявке эмитент USDC отметил количество стейблкоинов в обращении на сумму $60 млрд. Главными андеррайтерами IPO — компаниями, помогавшими привлекать капитал, — стали JPMorgan Chase и Citigroup, с которыми Circle сотрудничала в процессе подготовки к процедуре.

За 2024 год доход компании составил $1,68 млрд, а за 2023 год — $1,45 млрд. Чистая прибыль достигла $156 млн против $268 млн в 2023 году.