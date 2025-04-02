Курс валют на 2 апреля: доллар и евро в банках дешевеют

В среду на наличном рынке курс доллара по покупке снизился на 10 копеек, а в продаже не изменился. Евро потерял 20 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 8 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро в покупке потеряло 1 копейку, а в продаже 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,70 грн. Евро покупают за 44,40 грн, а продают за 45,10 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,15−41,30, евро — 44,79−45,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,25−41,29 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,51−44,54 грн/евро.

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