За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 410 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 918180 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 1 апреля: 1410 российских оккупантов, 10 танков и 43 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 918180 (+1410) человек,
- танков — 10515 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 21880 (+24) ед,
- артиллерийских систем — 25576 (+24) ед,
- РСЗО — 1347 (+0) ед,
- средства ПВО — 1123 (+0) ед
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 31505 (+43),
- крылатые ракеты — 3123 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 42687 (+41) ед,
- специальная техника — 3787 (+0)
Источник: Минфин
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