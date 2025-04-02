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2 апреля 2025, 12:10 Читати українською

Украина увеличила импорт электроэнергии в марте на 11%

В марте 2025 года Украина нарастила импорт электроэнергии на 11% по сравнению с февралем — до 272 000 МВт-ч, сообщает ExPro Electricity.

В марте 2025 года Украина нарастила импорт электроэнергии на 11% по сравнению с февралем — до 272 000 МВт-ч, сообщает ExPro Electricity.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиОткуда импортировалиПо данным ExPro, крупнейшим поставщиком стала Венгрия, из которой поступило 42% импортируемой электроэнергии.
Фото: eenergy.media

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Откуда импортировали

По данным ExPro, крупнейшим поставщиком стала Венгрия, из которой поступило 42% импортируемой электроэнергии.

Также доля поставок составляет: 19% из Словакии, 18% из Польши, 16% из Румынии, а остальные — из Молдовы.

Увеличение импорта зафиксировано по всем направлениям, кроме Словакии. В то же время, в годовом измерении (до марта 2024 года) импорт сократился почти на 40%.

В марте Украина также удвоила экспорт электроэнергии — до 76300 МВт-час. Это стало возможным благодаря росту генерации на солнечных электростанциях в дневные часы, что повлекло за собой профицит в энергосистеме.

По информации ExPro, в некие периоды оператор был обязан ограничивать генерацию.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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