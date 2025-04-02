ЕС, Дания, Литва и Швеция запускают программу в размере 16,7 млн евро для поддержки Украины

1 апреля состоялся официальный запуск Программы Евросоюза и государств-членов по поддержке евроинтеграции Украины — Ukraine2EU. Об этом говорится в сообщении правительственного портала.

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Программа рассчитана на три года и направлена на помощь Украине в подготовке к членству в ЕС путем предоставления стратегической и экспертной поддержки украинским органам власти, отвечающим за внедрение необходимых реформ.

В ходе мероприятия также объявили, что Швеция присоединяется к инициативе ЕС, Дании и Литвы, увеличив общий вклад Европы в этот проект до 16,7 млн евро. Реализацией программы занимается Центральное агентство по управлению проектами Литвы (CPVA).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поприветствовал запуск программы «Ukraine2EU — Программы поддержки европейской интеграции Украины». И подчеркнул, что она демонстрирует, что Европейский Союз всегда рядом с Украиной на ее пути к общему будущему.

Программа Ukraine2EU является ключевым механизмом поддержки украинских властей в сложном процессе вступления в ЕС и реализации необходимых реформ. Используя опыт стран-членов ЕС, Программа поможет Украине пройти все необходимые этапы на пути к членству.

Программа Ukraine2EU будет способствовать эффективному обмену опытом, усилению институциональной способности государственных органов власти и поможет обеспечить устойчивый прогресс на пути членства Украины в ЕС.