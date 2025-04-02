В марте 2025 года Гостаможслужба перечислила в бюджет 57,6 млрд грн таможенных платежей, что почти на 260 млн грн превысило ожидаемые поступления от таможни. Об этом говорится в сообщении Таможни.
В марте госбюджет получил 57,6 млрд грн таможенных платежей
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Мартовские поступления на 7,9 млрд грн превышают показатель аналогичного периода прошлого года, и на 9,9 млрд грн больше суммы поступлений в феврале 2025 года.
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Источник: Минфин
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