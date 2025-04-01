Минфин привлек более 7 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 1 апреля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 7,37 млрд грн, что на 7,65 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 15,02 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

867,73 млрд грн под 16,35% с погашением 24 июня 2026;

1,18 млрд грн под 17,10% с погашением 13 января 2027;

5,32 млрд грн под 15,01% с погашением 25 октября 2028 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.