Курс валют на вечер 1 апреля: евро и доллар на межбанке подешевели

К закрытию межбанка курс доллара упал на 8 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 16 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 1 апреля Закрытие 1 апреля Изменения доллар 41,33/41,37 41,25/41,29 8 /8 евро 44,66/44,69 44,50/44,53 16/16

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,70 грн. Евро покупают за 44,60 грн., а продают за 45,15 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,23−41,35, евро — 44,80−45,05 грн.

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