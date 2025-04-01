К закрытию межбанка курс доллара упал на 8 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 16 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 1 апреля: евро и доллар на межбанке подешевели
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Открытие 1 апреля
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Закрытие 1 апреля
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Изменения
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41,33/41,37
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41,25/41,29
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8 /8
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44,66/44,69
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44,50/44,53
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16/16
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,70 грн. Евро покупают за 44,60 грн., а продают за 45,15 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,23−41,35, евро — 44,80−45,05 грн.
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Источник: Минфин
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