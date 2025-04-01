Укрпочта анонсировала новые марки с изображениями украинских маяков (фото)

Укрпочта продолжает серию «Маяки Украины», начатую еще в 2009 году, и анонсирует почтовый выпуск с изображениями маяков Черного и Азовского морей, а также временно оккупированных крымских маяков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Среди маяков, изображенных на марках выпуска этого года:

маяки Крыма — Ай-Тодорский и Чаудинский;

Шаганский маяк на Одесщине;

Белосарайский и Бердянский Верхний маяки;

Русский Задний, маяк Бузско-Днепровско-Лиманского канала в Николаевской области.

Почтовый блок «Маяки Украины» будет выпущен тиражом 50 тыс. экземпляров. Номинал каждой марки — U (соответствует тарифу на пересылку внутреннего простого письма без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовой карты).

В почтовый блок Укрпочта также выпустит конверт «Первый день» тиражом 20 тыс. экземпляров, карты — 10 тыс. экземпляров и 500 экземпляров презентационных папок. Погашение штемпелем «Первый день» состоится в Главпочтамте в г. Киеве (01001).

Официальный ввод в обращение почтового блока «Маяки Украины» состоится 4 апреля.

Где купить

Почтовый блок, конверт и художественная карта к выпуску уже доступны в почтовом маркете для оформления предзаказа.