Укрпочта продолжает серию «Маяки Украины», начатую еще в 2009 году, и анонсирует почтовый выпуск с изображениями маяков Черного и Азовского морей, а также временно оккупированных крымских маяков. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Укрпочта анонсировала новые марки с изображениями украинских маяков (фото)
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Среди маяков, изображенных на марках выпуска этого года:
- маяки Крыма — Ай-Тодорский и Чаудинский;
- Шаганский маяк на Одесщине;
- Белосарайский и Бердянский Верхний маяки;
- Русский Задний, маяк Бузско-Днепровско-Лиманского канала в Николаевской области.
Почтовый блок «Маяки Украины» будет выпущен тиражом 50 тыс. экземпляров. Номинал каждой марки — U (соответствует тарифу на пересылку внутреннего простого письма без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовой карты).
В почтовый блок Укрпочта также выпустит конверт «Первый день» тиражом 20 тыс. экземпляров, карты — 10 тыс. экземпляров и 500 экземпляров презентационных папок. Погашение штемпелем «Первый день» состоится в Главпочтамте в г. Киеве (01001).
Официальный ввод в обращение почтового блока «Маяки Украины» состоится 4 апреля.
Где купить
Почтовый блок, конверт и художественная карта к выпуску уже доступны в почтовом маркете для оформления предзаказа.
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