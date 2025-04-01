В Украине начали действовать обновленные правила бронирования работников

С 1 апреля все бронирования, оформленные по старым правилам, утратят силу. Продолжить бронирование своих специалистов после этой даты смогут только компании, обновившие статус критичности в соответствии с новыми требованиями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Что меняется с 1 апреля

Завершение срока действия бронирований, оформленных по старой системе.

Восстановление стандартного режима рассмотрения заявлений о бронировании работников для критически важных предприятий (в течение 72 часов).

Бронирования будут доступны исключительно предприятиям, получившим подтверждение критичности по новым правилам.

Что делать предприятиям, еще не обновившим статус

Обновите статус критичности компании по новой процедуре (инструкцию смотрите здесь).

После подтверждения нового статуса критичности, оформите бронирование работников повторно.

Если ваш сотрудник уже имеет активное бронирование, его нужно сначала аннулировать.

«С начала года большинство добросовестных компаний уже переподтвердили свою критичность в соответствующих государственных органах и перебронировали своих работников. Отсрочки перебронированных работников остаются в силе после первого апреля», — отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратов.

В Минэкономики напомнили, что все бронирования производятся исключительно в электронном формате через портал «Дия». Никаких бумажных документов или приказов готовить не нужно.