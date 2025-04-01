С 1 апреля все бронирования, оформленные по старым правилам, утратят силу. Продолжить бронирование своих специалистов после этой даты смогут только компании, обновившие статус критичности в соответствии с новыми требованиями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
В Украине начали действовать обновленные правила бронирования работников
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Что меняется с 1 апреля
- Завершение срока действия бронирований, оформленных по старой системе.
- Восстановление стандартного режима рассмотрения заявлений о бронировании работников для критически важных предприятий (в течение 72 часов).
- Бронирования будут доступны исключительно предприятиям, получившим подтверждение критичности по новым правилам.
Что делать предприятиям, еще не обновившим статус
- Обновите статус критичности компании по новой процедуре (инструкцию смотрите здесь).
- После подтверждения нового статуса критичности, оформите бронирование работников повторно.
- Если ваш сотрудник уже имеет активное бронирование, его нужно сначала аннулировать.
«С начала года большинство добросовестных компаний уже переподтвердили свою критичность в соответствующих государственных органах и перебронировали своих работников. Отсрочки перебронированных работников остаются в силе после первого апреля», — отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратов.
В Минэкономики напомнили, что все бронирования производятся исключительно в электронном формате через портал «Дия». Никаких бумажных документов или приказов готовить не нужно.
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Комментарии - 2
Як же ж дістали такі копіпасти!
Якщо дублюєте текст оригінального повідомлення то хоча б зберігайте розмітку (в даному випадку лінки).
А якщо навіть цього не робите, то просто обмежуйтеся посиланням на оригінал!