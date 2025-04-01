Goldman Sachs ухудшил прогноз для индекса акций европейских компаний Stoxx Europe 600

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Прогноз банкиров

Решение также обусловлено ухудшением прогнозов для экономик США и Европы, говорится в обзоре банка.

Команда аналитиков во главе с Шэрон Белл прогнозирует значение Stoxx Europe 600 через три месяца на уровне 510 пунктов, а не 560 пунктов, как ожидалось ранее. Новый прогноз предполагает снижение индикатора на 4,5% по сравнению с его значением на закрытие рынка в понедельник (533,92 пункта).

«Рецессии, как правило, сопровождаются коррекциями на фондовом рынке, и хотя европейский рынок проявлял устойчивость в последнее время, несмотря на спад в США, исторически коррекции в Европе тесно связаны со снижением американских акций», — говорится в обзоре Goldman.

Stoxx Europe 600 вырос на 5,9% с начала текущего года, тогда как американский S&P 500 снизился на 4,6%. Подъему европейского рынка акций в этом году способствовали, в частности, ожидания увеличения бюджетных расходов, а также надежды на завершение конфликта на Украине.

На этой неделе рынок ждет введения Вашингтоном новых пошлин на импорт. Ранее президент США Дональд Трамп обещал объявить очередную порцию мер в отношении стран, использующих торговые ограничения для американских компаний, 2 апреля.

Согласно новому прогнозу команды аналитиков Goldman, Stoxx Europe 600 через 12 месяцев будет находиться на уровне 570 пунктов (предыдущий прогноз — 580 пунктов). Несмотря на ухудшение прогноза, он все еще предполагает подъем индекса до рекордного максимума. Эксперты полагают, что снижение ставок Европейским центральным банком, а также наращивание бюджетных расходов в регионе частично нивелируют негативные последствия американских пошлин на импорт.