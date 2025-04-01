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1 апреля 2025, 18:16 Читати українською

Goldman Sachs ухудшил прогноз для индекса акций европейских компаний Stoxx Europe 600

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. понизили краткосрочный прогноз для сводного индекса крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600, отметив, в частности, возможные последствия готовящегося введения Вашингтоном новой порции пошлин на импорт.

Аналитики Goldman Sachs Group Inc.
Фото: depositphotos

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Прогноз банкиров

Решение также обусловлено ухудшением прогнозов для экономик США и Европы, говорится в обзоре банка.

Команда аналитиков во главе с Шэрон Белл прогнозирует значение Stoxx Europe 600 через три месяца на уровне 510 пунктов, а не 560 пунктов, как ожидалось ранее. Новый прогноз предполагает снижение индикатора на 4,5% по сравнению с его значением на закрытие рынка в понедельник (533,92 пункта).

«Рецессии, как правило, сопровождаются коррекциями на фондовом рынке, и хотя европейский рынок проявлял устойчивость в последнее время, несмотря на спад в США, исторически коррекции в Европе тесно связаны со снижением американских акций», — говорится в обзоре Goldman.

Stoxx Europe 600 вырос на 5,9% с начала текущего года, тогда как американский S&P 500 снизился на 4,6%. Подъему европейского рынка акций в этом году способствовали, в частности, ожидания увеличения бюджетных расходов, а также надежды на завершение конфликта на Украине.

На этой неделе рынок ждет введения Вашингтоном новых пошлин на импорт. Ранее президент США Дональд Трамп обещал объявить очередную порцию мер в отношении стран, использующих торговые ограничения для американских компаний, 2 апреля.

Согласно новому прогнозу команды аналитиков Goldman, Stoxx Europe 600 через 12 месяцев будет находиться на уровне 570 пунктов (предыдущий прогноз — 580 пунктов). Несмотря на ухудшение прогноза, он все еще предполагает подъем индекса до рекордного максимума. Эксперты полагают, что снижение ставок Европейским центральным банком, а также наращивание бюджетных расходов в регионе частично нивелируют негативные последствия американских пошлин на импорт.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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