FinAwards 2025: monobank выбран лучшим банком для ФЛП

28 марта в Киеве состоялось знаковое событие для финансового рынка — вручение престижной премии FinAwards 2025. Финансовое издание «Минфин» и Finance.ua определили лучшие украинские финучреждения и финансовые продукты.

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В номинации «Лучший банк для клиентов ФЛП» лидером стал monobank.

Открыть счет ФЛП можно за пару минут в мобильном приложении, без дополнительных справок, очередей и любой точки мира. Обслуживание абсолютно бесплатно, а платежи можно производить в любое время. Управлять личными и ФЛП-счетами можно в одном приложении mono.

Отбор претендентов на участие в номинациях проходил на сайте FinAwards 2025, где проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса. Участников также оценивало экспертное жюри.

О премии

FinAwards 2025 — это ежегодная премия, которая проводится уже 8-й год подряд. Учредители премии — финансовое издание «Минфин» и Finance.ua .

Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех работающих в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора и финансовые продукты, выражают свое уважение к достижениям.