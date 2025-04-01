Бизнес возобновил положительные оценки своей деятельности

Бизнес в марте 2025 года дал положительные оценки собственной экономической деятельности, продемонстрировав гибкость, оптимизм и адаптивность к сложным условиям, несмотря на вызовы полномасштабной войны. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который НБУ рассчитывает ежемесячно.

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Драйверами положительного влияния на ожидания предприятий всех секторов были устойчивый потребительский спрос, наращивание производства, поступление международной финансовой помощи, стабилизация энергообеспечения, а также сезонный фактор.

В то же время, сдерживающими факторами оставались усиление обстрелов критически важных объектов, курсовые и инфляционные ожидания, дефицит квалифицированных кадров.

В марте 2025 года ИОДА впервые за 11 месяцев превысил нейтральный уровень и составил 51.8 по сравнению с 46.9 в феврале 2025 (52.0 — в марте 2024 года).

Предприятия торговли

Предприятия торговли наиболее оптимистично среди всех секторов оценили результаты своей деятельности благодаря достаточному предложению товаров и устойчивому внутреннему спросу: секторальный индекс в марте составил 54.0 (в феврале 2025 года — 49.2, в марте 2024 года — 55.1).

Торговые компании ожидали увеличения объема товарооборота, объема закупки товаров для продажи, а также были более оптимистичны, чем в феврале, настроены по поводу остатков товаров для продажи. Респонденты по-прежнему ожидали снижения торговой маржи.

Предприятия промышленности

Предприятия промышленности улучшили оптимистические оценки результатов своей текущей деятельности благодаря устойчивому потребительскому спросу и дальнейшему наращиванию производства: секторальный индекс в марте вырос до 53.1 по сравнению с 50.2 в феврале 2025 года и 51.0 в марте 2024 года.

Респонденты усилили ожидания увеличения объема произведенной продукции, новых заказов на продукцию, в том числе экспортных, были настроены на рост запасов сырья и материалов, а также смягчили негативные оценки объема незавершенного производства.

В то же время усилились пессимистические оценки по поводу остатков готовой продукции.

Предприятия строительства

Предприятия строительства существенно улучшили свои ожидания по поводу текущих экономических результатов, учитывая сезонный фактор: секторальный индекс в марте вырос до 52.9 по сравнению с 44.7 в феврале 2025 года (в марте 2024 года — 53.5).

Строители существенно усилили ожидания увеличения объема закупки сырья и материалов и, в отличие от предыдущих четырех месяцев, ожидали увеличения объема строительства и объема новых заказов.

Респонденты были настроены на значительное увеличение объемов закупки услуг подрядчиков на фоне ослабления оценок роста их стоимости и смягчения оценок их доступности.

Предприятия сферы услуг

Предприятия сферы услуг существенно смягчили свои ожидания, однако наиболее сдержанно среди всех секторов оценили свои экономические перспективы ввиду дефицита квалифицированных кадров и увеличения производственных затрат: секторальный индекс составил 48.8 в марте (в феврале 2025 года — 42.2, в марте 2024).

Респонденты впервые за 10 месяцев ожидали увеличения объема предоставленных услуг и впервые за 11 месяцев — увеличения объема услуг в процессе выполнения, а также значительно смягчили свои оценки объемов новых заказов на услуги.

Прогноз

Отмечается, что опрошенные предприятия промышленности и сферы услуг ослабили ожидания по удорожанию закупочных цен, а также цен/тарифов на собственную продукцию/услуги, строительные и торговые компании сохранили высокие ожидания по удорожанию цен.

Оценки занятости несколько улучшились. Предприятия строительства настроены на увеличение численности персонала, промышленники ослабили негативные оценки и вплотную приблизились к нейтральному уровню.

В то же время руководители предприятий торговли и сферы услуг незначительно усилили ожидания уменьшения общей численности работников.

Опрос

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 24 марта 2025 года. В опросе приняло участие 529 предприятий. В числе опрошенных предприятий: 43.1% - компании промышленности, 26.5% - сферы услуг, 25.3% - торговли, 5.1% - строительства; 29.7% респондентов — крупные предприятия, 27.4% - средние, 42.9% - малые.

32.3% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 9.1% - только экспортные операции, 17.4% - только импортные операции, 41.2% - не осуществляют внешнеэкономические операции.

Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки НБУ.