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1 апреля 2025, 14:23 Читати українською

МВФ оценил влияние пошлин Трампа на мировую экономику: «Рецессия не грозит»

Новые торговые барьеры, продвигаемые президентом США Дональдом Трампом, порождают нестабильность и гасят оптимизм, но не толкнут мир к рецессии в ближайшее время. Такое мнение высказала глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в разговоре с Reuters 31 марта.

Новые торговые барьеры, продвигаемые президентом США Дональдом Трампом, порождают нестабильность и гасят оптимизм, но не толкнут мир к рецессии в ближайшее время.

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Взгляд на глобальные перспективы

В своем первом основательном интервью по возвращении Трампа к власти Георгиева отметила, что мировая экономика, хоть и не поражает стремительным подъемом после пандемии COVID, все же держится на плаву. По ее словам, МВФ готовится несколько снизить прогнозы в отчете «Перспективы мировой экономики», который появится через три недели, но оснований для паники нет. «Рецессия нам не угрожает, — заверила она. — Высокочастотные данные показывают ослабление доверия среди потребителей и инвесторов, что может отразиться на темпах роста».

Влияние тарифов и коррективы прогнозов

Георгиева подчеркнула, что анонсированные Трампом пошлины пока не нанесли ощутимого удара. В январе МВФ поднял оценку мирового роста на 2025 год до 3,3% с 3,2%, в том числе благодаря США, где прогноз подскочил до 2,7%. Однако апрельское обновление, которое будет представлено на весенних собраниях в Вашингтоне, может показать небольшое ухудшение этих цифр. «Эффект от торговых изменений для США будет незначительным, а общая картина останется приемлемой», — добавила она.

Ограниченные ресурсы и региональные нюансы

Глава МВФ предупредила, что многие страны исчерпали свои финансовые резервы во время пандемии, накопив долги, что затрудняет противодействие новым вызовам. Замедление дезинфляции может задержать понижение ставок и усложнить рефинансирование. В то же время, Европа может получить небольшой плюс к прогнозу благодаря оборонным расходам и ослаблению долговых ограничений в Германии. Китаю же, по ее мнению, следует стимулировать внутренний спрос.

Неопределенность как главный риск

Георгиева подчеркнула, что затягивание неясности вокруг тарифной политики Трампа усугубляет угрозы. «Чем быстрее появится четкость, тем меньше негативное отражение это оставит на росте», — отметила она, ссылаясь на исследование Фонда. Относительно роли США в МВФ после отказа Трампа от других международных структур она выразила уверенность после «плодотворной» встречи с министром финансов Скоттом Бессентом, который, по ее словам, ценит значение организации.

Источник: Минфин
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