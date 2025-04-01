OpenAI провела инвестраунд на $40 млрд, получив оценку в $300 млрд

OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, закрыла самый крупный в своей истории раунд привлечения финансирования — на $40 млрд, основным участником которого стала SoftBank Group Corp. В рамках инвестраунда OpenAI была оценена в $300 млрд, говорится в сообщении компании.

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Что известно

Новое финансирование «позволит нам еще больше раздвинуть границы исследований в сфере искусственного интеллекта, масштабировать вычислительную инфраструктуру и продолжить предоставление мощных инструментов 500 млн человек, которые используют ChatGPT каждую неделю», отмечается в сообщении OpenAI.

SoftBank заявила, что инвестирует до $30 млрд в OpenAI Global — дочернюю компанию OpenAI, которая ведет коммерческую деятельность. Еще $10 млрд будут предоставлены компании группой других инвесторов.

Согласно сообщению SoftBank, на первом этапе — в середине апреля — OpenAI получит в общей сложности $10 млрд. Остальные $30 млрд будут предоставлены ей при условии выделения OpenAI Global в независимую коммерческую структуру к концу 2025 года или к началу 2026 года.

Если это условие не будет выполнено, OpenAI получит лишь $10 млрд инвестиций на втором этапе, отмечают в SoftBank.

Напомним

Выручка OpenAI в прошлом году составила $3,7 млрд, и компания рассчитывает увеличить ее более чем втрое в этом году — до $12,7 млрд. При этом она не надеется выйти на положительный свободный денежный поток ранее 2029 года, учитывая высокие расходы на развитие дата-центров, а также привлечение специалистов для разработки передовых ИИ-технологий. OpenAI прогнозирует, что в 2029 году ее выручка превысит $125 млрд.