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1 апреля 2025, 11:31 Читати українською

Рынки держат равновесие в преддверии «дня освобождения США»

Азиатские акции пошли вверх вслед за ночным подъемом на Уолл-стрит, а золото установило новый исторический рекорд в предвкушении так называемого «дня освобождения», запланированного Дональдом Трампом на 2 апреля. Об этом сообщает Reuters.

Азиатские акции пошли вверх вслед за ночным подъемом на Уолл-стрит, а золото установило новый исторический рекорд в предвкушении так называемого «дня освобождения», запланированного Дональдом Трампом на 2 апреля.

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Ожидание тарифов

По данным издания, финансовые рынки замерли в ожидании деталей новых тарифов, которые Соединенные Штаты могут объявить уже завтра. Азиатские биржи почувствовали облегчение 1 апреля после сложного марта, когда опасения эскалации торговой политики Трампа вызвали обеспокоенность по поводу возможной стагфляции или даже экономического спада в США.

Движение на биржах

Американский индекс S&P 500 31 марта прибавил 0,55%, прервав трехдневный спад, хотя фьючерсы на него впоследствии просели на 0,54%. «Рынки США сейчас отражают надежду на замедление экономического роста и сокращение доходов компаний. Однако они не готовы к полноценной рецессии. Если же экономика Штатов погрузится в убыль, американские акции могут потерять еще 10% стоимости без особого труда», — отмечает Тони Сикамор, аналитик IG.

Стабильность с напряжением

Пока что региональные рынки получили короткую передышку, но неопределенность масштабов и последствий тарифов держит инвесторов в напряжении накануне анонсированного Трампом «дня освобождения».

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
1 апреля 2025, 12:16
#
«День освобождения»
от здравого смысла…
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