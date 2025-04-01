Курс валют на 1 апреля: доллар в банках потерял 7 копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 7 копеек, а в продаже на 2 копейки. Евро не изменился в покупке и продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 2 копейки в покупке и продаже. Евро в покупке потерял 5 копеек, а в продаже 3 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,72 грн. Евро покупают за 44,60 грн, а продают за 45,20 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,30−41,40, евро — 44,90−45,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,33−41,37 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,66−44,69 грн/евро.

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