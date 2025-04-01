Smart Money нацелились на Bitcoin, XRP, Dogecoin и Yeti Ouro

Инвесторы «умных денег» переключают внимание на несколько ключевых цифровых активов по мере развития рыночных условий до 2025 года. Биткоин (BTC), XRP , Dogecoin (DOGE) и новичок Yeti Ouro (YETIO) привлекают внимание институциональных и розничных инвесторов по разным стратегическим причинам.

Последние движения цен и этапы развития подчеркивают, почему именно эти активы выделяются на все более переполненном криптовалютном рынке.

Прогноз цены биткоина: Технические индикаторы сигнализируют о смешанных перспективах

В последнее время цена биткоина отличается заметной волатильностью: она упала на 30 % по сравнению с ATH, а затем восстановилась на 10 % после недельных минимумов на уровне 76 600 долларов. Трейдеры отмечают, что цена биткоина очень чутко реагирует на глобальные экономические сдвиги и действия регуляторов. Объемы торгов снижаются уже три недели подряд, что указывает на ослабление импульса в текущем диапазоне. Индекс RSI демонстрирует медвежью дивергенцию с марта по ноябрь 2024 года, намекая на возможную усталость рынка.

Падение фондового рынка вызвало падение BTC с максимума в $84 000 до примерно $80 000. Однако улучшение ожиданий по снижению ставок на основе важнейших экономических данных повысило краткосрочную ликвидность BTC. Это позволило ему отделиться от акций и быстро восстановиться. Если цена биткоина пробьется выше диапазона $83 000-$84 000, она может достичь $92 000.

Цена XRP восстанавливается после тестирования критической поддержки

Технические индикаторы показывают смешанные сигналы для XRP. Смертельный крест 11 марта подтолкнул цены к уровню поддержки $1,90, после чего золотой крест на линии MACD спровоцировал отскок. Актив протестировал сопротивление на уровне $2,1647, после чего вошел в новый торговый диапазон. XRP находится в фазе консолидации, поскольку инвесторы ожидают новостей о нормативных актах и возможном утверждении ETF, который может привлечь 5 миллиардов долларов, если его санкционируют в конце 2025 года.

Цена XRP подскочила на 20 % до $2,10 с минимума $1,90 после падения на 30 % с $3,10. На его цену сильно влияют вопросы регулирования — в частности, недавние попытки классифицировать его как товар, подобно BTC/ETH.

Прогноз цены Dogecoin: DOGE сохраняет лидерство среди монет-мемов

DOGE продолжает доминировать в секторе мем-монет, несмотря на колебания рынка. Прогнозы цен на март 2025 года указывали на потенциальный максимум в $0,3296 и минимум в $0,10100, а средние цены установились в районе $0,1600. Согласно апрельским прогнозам, цена Dogecoin может достичь $0,3437.

Динамика Dogecoin остается уникально восприимчивой к влиянию социальных сетей, особенно со стороны давнего сторонника Элона Маска. Несмотря на этот внешний фактор, DOGE установил более стабильные уровни технической поддержки, чем более новые монеты-мемы. Объем торгов указывает на участие институциональных инвесторов: в прошлом месяце «киты» Dogecoin, владеющие от 10 до 100 миллионов монет, продали более 750 миллионов DOGE. Это происходит на фоне улучшения настроений розничной торговли на широком криптовалютном рынке.

Yeti Ouro привлекает внимание благодаря игровой интеграции

YETIO набирает обороты благодаря предварительной продаже на третьем этапе, в ходе которой было собрано более $3 085 990,38 по цене $0,024 за токен. В отличие от многих спекулятивных активов, Yeti Ouro основан на растущем секторе web3-игр (рост на 30% CAGR с 2025 по 2030 год). Проект предлагает проверенные SOLIDProof сертификаты безопасности и следует структурированной дорожной карте, включающей предстоящие листинги на ведущих биржах и запуск мультиплатформенных P2E-игр. Проект имеет ограниченный объем предложения в 1 млрд токенов с дефляционными механизмами.

Фактическая польза YETIO заключается в игре YetiGo на базе Unreal Engine 5. Она предлагает захватывающие гонки на уникальных трассах, позволяющих зарабатывать во время игры! Команда разработчиков объединилась со студией мирового класса, известной своими работами над такими культовыми играми, как Call of Duty, Spider-Man, The Witcher и Dead Space. Звуковое сопровождение игры разрабатывается известными звукорежиссерами, которые сотрудничали с такими номинированными на Грэмми исполнителями, как Major Lazer, Vybz Kartel и Kabaka Pyramid. Прокрутите страницу вниз, чтобы увидеть официальный анонс главного героя игры, а также эксклюзивный взгляд на ее ультрасовременную графику.

Такое сочетание развлекательной полезности и дефляционной токеномики делает YETIO потенциально быстрорастущим активом с его нынешней основы в $0,024.

Вывод

Инвесторам, стремящимся к диверсификации, стоит рассмотреть возможность добавления YETIO в свой портфель. Инвесторы, пришедшие в начале торгов, получат 100-процентный возврат инвестиций в результате повышения цены с первой до третьей стадии. Его уникальная игровая полезность и дефляционная токеномика выделяют его среди других активов. Однако, как и в случае с любыми другими криптовалютами, ограничьте свои риски только тем, что вы можете позволить себе потерять, и внимательно следите за этапами развития проекта, прежде чем вкладывать значительный капитал.

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