За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 540 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 9 156 770 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 31 марта: 1540 российских оккупантов, 9 танков и 2 ракеты
Потери врага
- личного состава — около 916770 (+1540) человек,
- танков — 10505 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 21856 (+37) ед,
- артиллерийских систем — 25552 (+15) ед,
- РСЗО — 1347 (+0) ед,
- средства ПВО — 1123 (+0) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 31462 (+46),
- крылатые ракеты — 3123 (+2),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 42646 (+53) ед,
- специальная техника — 3787 (+0)
Источник: Минфин
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