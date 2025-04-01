Кабмин перечислил 1,9 млрд грн для компенсации процентов по программе «Доступные кредиты 5-7-9%»

Правительство перечислило Фонду развития предпринимательства 1,9 млрд грн для компенсации процентных ставок по кредитам, выданным предпринимателям в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» в марте, а также для покрытия долга перед банками за предыдущие периоды. Это уже третий транш финансирования в 2025 году. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

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Детали

«Суммарно с начала года Правительство направило на эти нужды уже 5,1 млрд грн. Выплаты производятся ритмично и без задержек в пределах предусмотренных 18 млрд грн на 2025 год. Благодаря программе предприниматели могут привлечь до 150 млн грн на инвестиционные цели — именно такие проекты сегодня приоритетны. В частности государство стремится поддержать бизнес в зонах высокого военного риска. Для таких предприятий программа предусматривает сниженную ставку по инвестиционным кредитам — 1% годовых в течение первых 24 месяцев и 5% в дальнейшем», — отметил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

По данным Фонда развития предпринимательства с начала 2025 года, на реализацию инвестиционных проектов в рамках программы банки выдали 5,1 млрд грн. Бизнес, работающий в зоне высокого военного риска, привлек 4,3 млрд грн.

Чаще всего кредитуются предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, в агросекторе и в сфере торговли.

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Днепропетровская, Киевская, Одесская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.

На сегодняшний день участие в программе принимают 46 банков, наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали «Приватбанк» (50,8 тыс.), «Ощадбанк» (16,7 тыс.) и «Укргазбанк» (6 тыс.).