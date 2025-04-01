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1 апреля 2025, 8:29 Читати українською

Экспорт ИТ-услуг в феврале 2025 года увеличился и составил $535 миллионов

В феврале 2025 года объем IT-экспорта увеличился на 9,4% и составил $535 миллионов. Украинской экономике это принесло на $46 миллионов больше по сравнению с январем. Об этом сообщает Львовский И Т Кластер со ссылкой на данные НБУ.

В феврале 2025 года объем IT-экспорта увеличился на 9,4% и составил $535 миллионов.
Фото: depositphotos

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Кроме того, эти показатели на 3,5% или $18 миллионов больше по сравнению с февралем 2024 года.

Как изменилась экспортная выручка

В общей сложности за 2 месяца текущего года совокупная экспортная выручка ИТ-услуг составила $1,02 миллиарда. Это на 0,1% меньше, чем за аналогичный период в 2024 году, что в долларовом эквиваленте составляет $1 миллион.

«В феврале мы наблюдаем незначительное увеличение объемов экспорта компьютерных услуг по сравнению с январем. Однако, несмотря на скромную положительную динамику, ситуация в IT-индустрии не перестала быть критической. Из-за вызовов полномасштабного вторжения, техиндустрия продолжает находиться в сверхсложном состоянии. ловский, CEO Львовского И Т Кластера.

Читайте: По итогам 2024 года экспортная выручка ИТ-услуг уменьшилась на 4,1%

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в феврале 2025 года составила $1,25 миллиардов, что на $36 миллионов или 3% больше по сравнению с январем.

Доля компьютерных услуг в структуре всего экспорта услуг в феврале составила 42,8%. Это на 5,8% больше, чем в феврале 2024 года: тогда она составляла 37%. А еще этот показатель на 2,5% больше по сравнению с январем 2025 года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
AP1
AP1
1 апреля 2025, 10:25
#
Тут і зрада і перемога одночасно. В січні була низька база тому й маємо ріст 10%, а по факту виручка така ж як була в минулому році.
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0
Vadim531
Vadim531
1 апреля 2025, 10:35
#
Ну все — надо податки поднимать срочно, а то казнокрады денег мало получают
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