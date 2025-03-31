Франция наказала Apple штрафом в €150 млн из-за спорной системы сбора данных

Французский орган по защите конкуренции наложил на Apple штраф в размере 150 миллионов евро после проверки ее подходов к сбору информации о пользователях и давлении на рекламный бизнес. Об этом сообщает Bloomberg.

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Суть претензий

По выводам Управления по конкуренции Франции, механизм App Tracking Transparency (ATT) от Apple противоречит европейским правилам защиты данных (GDPR), заставляя разработчиков приложений перегружать пользователей чрезмерным количеством всплывающих сообщений, что затрудняет взаимодействие с программами. Регулятор признал способ внедрения ATT «чрезмерным» и нарушающим антимонопольные нормы, хотя саму идею системы не назвал проблемной.

Реакция сторон

Apple выразила недовольство вердиктом, подчеркнув, что регулятор не указал конкретных изменений, которые следует внести в ATT. В компании заверили, что система лишь усиливает контроль пользователей над конфиденциальностью благодаря простым и прозрачным подсказкам. А истцы — объединение рекламных ассоциаций — настаивают на немедленной приостановке работы ATT и ее переработке, ведь изменения, введенные еще в 2021 году, взорвали их доходы.

Контекст и перспективы

Дело инициировала жалоба рекламодателей, считающих, что Apple применяет к себе более мягкие стандарты, чем посторонние игроки. Расследование во Франции стало частью более широкой волны проверок: подобные процессы продолжаются в Германии, Польше, Италии и Румынии, что может усилить давление на технологического гиганта.