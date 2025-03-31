К закрытию межбанка курс доллара упал на 12 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже. Евро упало на 25 копеек в покупке и на 23 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 31 марта: гривна подорожала на межбанке
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Открытие 31 марта
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Закрытие 31 марта
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Изменения
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41,45/41,48
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41,33/41,37
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12 /11
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44,93/44,95
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44,68/44,72
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25/23
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,17−41,74 грн. Евро покупают за 44,60 грн., а продают за 45,20 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,32−41,42, евро — 44,95−45,13 грн.
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Источник: Минфин
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