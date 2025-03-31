Надежды инвесторов на скорый мир тускнеют: украинские облигации скатились до минимума за четыре месяца

Стоимость украинских долларовых облигаций обвалилась до самой низкой отметки за последние четыре месяца после того, как президент США Дональд Трамп резко осудил владимира путина, ослабив надежду на скорое завершение конфликта. Об этом сообщает Bloomberg 31 марта.

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Падение на фоне пессимизма

Среди развивающихся рынков украинские ценные бумаги продемонстрировали худший результат. В частности, суверенная облигация со сроком погашения в 2034 году потеряла почти 2 цента, опустившись ниже 53 центов за доллар. Еще месяц назад ее цена превышала 61 цент, подогретая ожиданиями возможного мира.

Трамп против путина

Трамп выразил свое недовольство, заявив, что «крайне раздраженный» отказом путина поддержать мирный план, предложенный США и Украиной. Он также предупредил о введении «дополнительных тарифов» для стран, которые будут покупать российскую нефть, если кремль не пойдет на уступки по прекращению боевых действий.

Факторы давления

Эксперты объясняют падение облигаций несколькими причинами: инвесторы избегают рисков из-за мировой неопределенности и все более трезво оценивают перспективы мирного урегулирования. Эта ситуация отражает снижение веры в быстрое разрешение конфликта и усиление осторожности на финансовых рынках.