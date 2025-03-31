Нацбанк Украины обновил список валют для официального курса гривны

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Новые правила ежедневного расчета

Теперь курс гривны к ряду валют — алжирского динара, тайского бата, дирхама ОАЭ, вьетнамского донга, грузинского лари, ливанского фунта, малайзийского ринггита, саудовского риала, сербского динара, бангладешского и тунисского динара — определять будут каждый день, а не раз в месяц как было раньше. Это изменение отображает переход к более гибкой системе фиксации валютных показателей.

Выключение валют из перечня

В то же время из мониторинга официального курса гривны изъят целый ряд валют: российский и белорусский рубли, бразильский реал, армянский драм, доминиканское песо, иракский и иранский динары, ливийский динар, марокканский дирхам, новый тайваньский доллар, пакистанский, туркменский манат и узбекский сум. Эти валюты больше не будут фигурировать в регулярных расчетах НБУ.

Причины обновления

По словам представителей Нацбанка, пересмотр списка стал возможным благодаря прогрессу в автоматизации финансовых операций, что снизило технические барьеры и риски для ежедневного определения курсов в более широкий круг валют. Ранее регулятор также отменил раздел валют на те, чьи курсы устанавливались ежемесячно, оптимизировав подход к валютному мониторингу.