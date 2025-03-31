Сыновья Трампа вместе с Hut 8 основывают в Штатах предприятие для добычи биткоинов

Сыновья президента США Дональда Трампа — Эрик и Дональд-младший — объединили усилия с компанией Hut 8, чтобы запустить новую структуру под названием American Bitcoin Corp, которая будет заниматься добычей биткоина. Об этом стало известно из официального сообщения компании, обнародованного 31 марта, свидетельствующего об амбициозном вхождении семьи Трампа в мир цифровых активов.

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Как все устроено

Новая организация, которая станет частью Hut 8 с преобладающей долей собственности, сосредоточится на майнинге биткоинов и формировании стратегических запасов этой валюты. Инициатива родилась после того, как Hut 8 выкупила основную часть компании American Data Centers Inc., созданной инвесторами, среди которых были сыновья Трампа. Впоследствии этот актив превратили в American Bitcoin Corp. В рамках сделки Hut 8 отдала вновь фирме почти все свое оборудование ASIC для майнинга, забрав себе 80% ее акций.

Кто управляет и как реагирует рынок

Эрик Трамп взял на себя роль главного стратега в новой компании, тогда как операционное руководство было поручено Мэтту Прусаку. После анонса акции Hut 8 подскочили примерно на 5,8%, хотя в текущем году их цена просела на 43%, что указывает на нестабильность в криптосекторе.

Почему это важно

Этот проект не только усугубляет позиции Hut 8 в сфере добычи биткоинов, но и демонстрирует намерения семьи Трампа активно продвигать свои интересы в криптовалютном пространстве, опираясь на сотрудничество с известным участником рынка.