Акции китайских банков выросли после анонса рекапитализации на $72 млрд

Акции ведущих государственных банков Китая показали рост в понедельник после объявления о рекапитализации на сумму $72 млрд, направленную на укрепление их капитала и поддержку экономики, сообщает Reuters.

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Динамика акций

China Construction Bank поднялся на 3,5% в Шанхае;

Bank of China вырос на 2,4%;

Bank of Communications прибавил 1,9%;

Postal Savings Bank of China вырос на 1,4%.

Этот скачок произошел после того, как четыре крупнейших банка объявили о планах привлечь 520 млрд юаней ($72 млрд) от частного размещения акций.

Детали рекапитализации

Правительство Китая выпустит специальные казначейские облигации на 500 млрд. юаней в 2025 году для пополнения капитала банков. Министерство финансов, ключевой акционер, примет участие во всех сделках. Аналитики Northeast Securities отмечают, что это поможет банкам нарастить кредитование, ведь их доходность страдает от сужения маржи из-за снижения ставок.

Экономическая роль банков

Крупные государственные банки станут основой поддержки экономики, в то время как меньшие кредиторы сталкиваются с финансовыми трудностями. Рекапитализация должна ослабить давление на капитал и способствовать стабильности в условиях замедления экономического роста.