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31 марта 2025, 12:55 Читати українською

Новый токен Dogecoin может достичь отметки в 1$ благодаря следующему твиту Элона Маска

Новая криптовалюта привлекает внимание и вскоре может произвести большой фурор. Влияние Элона Маска, как известно, способно всколыхнуть рынки, и его следующий твит может подтолкнуть этот токен к заветной отметке в 1 доллар. Инвесторы внимательно следят за развитием событий, размышляя, не станет ли этот токен следующим большим событием, которое превзойдет успех Dogecoin. Волнение нарастает по мере того, как растет предвкушение.

Новая криптовалюта привлекает внимание и вскоре может произвести большой фурор.

Спрос на $XYZ растет, поскольку капитализация приближается к отметке в $15 млн.

Проект XYZVerse ($XYZ), объединяющий мир спорта и криптовалют, привлек значительный интерес инвесторов. В отличие от типичных мемкоинов, XYZVerse позиционирует себя как долгосрочная инициатива с четкой дорожной картой и вовлеченным сообществом. Недавно проект был признан лучшим новым мем-проектом, что еще больше укрепило его привлекательность.

Динамика цен и планы листинга

На этапе предпродажи токен $XYZ демонстрировал устойчивый рост. С момента запуска цена выросла с $0,0001 до $0,003333, а на следующем этапе планируется довести ее до $0,005. Окончательная цена предпродажи составляет $0,02, после чего токен будет размещен на основных централизованных и децентрализованных биржах.

Прогнозируемая цена листинга в $0,10 может принести ранним инвесторам доход до 1 000 раз, если проект обеспечит необходимую рыночную капитализацию.

На данный момент собрано более 10 миллионов долларов, и предпродажа приближается к еще одному значительному рубежу в 15 миллионов долларов. Такой быстрый прогресс свидетельствует о высоком спросе со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов.

Чемпионы получают вознаграждение

В XYZVerse все решает сообщество. Активные участники не просто зрители — за свою преданность они получают вознаграждение в виде токенов XYZ. Это игра, в которой самые увлеченные игроки выигрывают по-крупному.

Путь к победе

Благодаря надежной токеномике, стратегическому листингу на CEX и DEX и постоянному сжиганию токенов, $XYZ создана для чемпионского забега. Каждая игра направлена на то, чтобы продвинуть ее дальше, укрепить ее цену и сплотить сообщество верующих, которые считают, что это начало чего-то легендарного.

Выплаты, вознаграждения и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

Dogecoin: монета-мем, которая застала мир врасплох

Dogecoin появился в 2013 году как шутка. Его создатели использовали популярный мем с изображением собаки породы сиба-ину в качестве логотипа, стремясь создать забавную альтернативу традиционным криптовалютам. В отличие от биткоина, который является дефицитом, Dogecoin — это изобилие. Максимальный объем предложения отсутствует, а каждую минуту добывается 10 000 новых монет. Несмотря на игривое начало, в 2021 году стоимость Dogecoin резко возросла. Благодаря шумихе в социальных сетях и твитам Элона Маска он вошел в десятку лучших криптовалют, достигнув рыночной стоимости более 50 миллиардов долларов. Этот взлет продемонстрировал силу сообщества и социальных сетей в современном финансовом мире.

Теперь людям интересен потенциал Dogecoin. Он построен на технологии, схожей с Litecoin, и позволяет проводить быстрые транзакции с низкой комиссией. Это может сделать его полезным для повседневных платежей. Хотя ему не хватает некоторых продвинутых функций других монет, его сильная поддержка сообщества является большим плюсом. На современном рынке криптовалюты завоевывают все больше внимания и признания. Будет ли Dogecoin продолжать набирать обороты, зависит от энтузиазма сообщества и реальных возможностей использования. Пройдя путь от простой шутки до заметной цифровой валюты, Dogecoin показал, что его нельзя игнорировать.

Вывод

В то время как такие токены, как DOGE, добились успеха, XYZVerse (XYZ) уникальным образом объединяет спорт и мемы, нацеливаясь на массовый рост и сильное вовлечение сообщества, позиционируя себя как следующий выдающийся мемкоин.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) вы можете найти здесь:

Сайт

Источник: Минфин
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