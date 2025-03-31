Курс валют на 31 марта: доллар в банках подешевел

В понедельник на наличном рынке курс доллара по покупке снизился на 2 копейки, а в продаже на 5 копеек. Евро не изменился в покупке и прибавил 7 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро в покупке не изменилось, а в продаже прибавило 4 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,75 грн. Евро покупают за 44,60 грн, а продают за 45,17 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,39−41,48, евро — 45,00−45,20 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,45−41,48 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,93−44,95 грн/евро.

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