Объем портфеля проектов ЕИБ в Украине составляет 4,3 млрд евро

На сегодняшний день кредитный портфель ЕИБ в Украине является одним из крупнейших среди международных финансовых институтов и состоит из 24 активных проектов общей стоимостью 4,3 млрд евро . Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Сотрудничество с ЕИБ

«Сотрудничество Украины с ЕИБ охватывает широкий спектр направлений, которые действительно отвечают ключевым потребностям правительства в экономическом развитии страны и улучшении жизни граждан. Прежде всего, это поддержка критической инфраструктуры, жилищного сектора, энергетики, транспорта, образования, а также внедрение важных социальных инициатив и диджитализация», — подчеркнула заместитель министра финансов Ольга Зыкова.

В частности, ЕИБ финансирует:

два инвестиционных проекта на сумму 178 млн евро в сфере обеспечения энергоэффективности зданий учебных заведений и развития учреждений профессионально-технического образования;

два инвестиционных проекта на сумму 400 млн евро в сфере обеспечения подвижного состава городского общественного транспорта в городах Украины;

три проекта на сумму 640 млн евро в сфере восстановления социальной инфраструктуры в регионах с большим количеством внутренне перемещенных лиц и в регионах, пострадавших от вооруженной агрессии РФ.

За последний год Украина совместно с ЕИБ достигла значительных результатов в реализации таких инициатив, как Программа восстановления Украины, Городской общественный транспорт Украины и Высшее образование в Украине.