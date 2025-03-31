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31 марта 2025, 9:32 Читати українською

Доходы Зеленского и его семьи составили 15 миллионов гривен

Доходы президента Владимира Зеленского и членов его семьи за 2024 год составили 15 млн 286 тыс. 193 гривны, в том числе доход от погашения ОВГЗ — 8 млн 585 тыс. 532 грн. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Доходы президента Владимира Зеленского и членов его семьи за 2024 год составили 15 млн 286 тыс. 193 гривны, в том числе доход от погашения ОВГЗ — 8 млн 585 тыс. 532 грн.
Фото: unian.ua

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Что в декларации Зеленского

Доходы семьи Зеленского в 2024 году состояли из заработной платы президента, банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма дохода составила 6 млн 700 тыс. 661 грн.

Увеличение доходов семьи президента по сравнению с предыдущим годом произошло благодаря возобновлению поступления полной суммы арендных платежей.

Остаток денежных средств семьи Зеленского на конец 2024 значительно не изменился.

Других существенных изменений активов, недвижимого имущества, транспортных средств в семье президента в прошлом году не произошло.

Как следует из декларации, заработная плата президента составила 336 тысяч гривен.

В собственности Зеленского находится квартира в Киеве площадью 131,9 м.кв., два машиноместа-гаража в Киеве площадью 20,9 м.кв. и 20,7 м.кв., 25% квартиры в Киеве в сособственности с братьями Шефирами площадью 254,5 м.кв., 50% квартиры в сособственности с Сергеем Шефиром площадью 198,6 м.кв.

У первой леди Елены Зеленской квартира в Крыму (Ливадии) — 129,8 м.кв. и паркоместо там же — 16,1 м.кв., 33% нежилого помещения в сособственности с Еленой и Ларисой Шефир площадью 337,8 м.кв., квартира в Киеве площадью 284 м.кв.

Владимир и Елена Зеленская с 2014 года также имеют право пользования квартирой в Великобритании площадью 91.9 м. кв., а также право пользования государственной дачей в Киеве с хозяйственными постройками и сооружениями общей площадью 4011,10 м.кв. кв.

Зеленский владеет автомобилем LAND ROVER 2016 года выпуска, а его жена — автомобилем MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC 2014 года выпуска.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+29
LSD75
LSD75
31 марта 2025, 9:50
#
Больше))))
+
0
AllexL
AllexL
31 марта 2025, 9:57
#
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+
0
zephyr
zephyr
31 марта 2025, 10:12
#
В 22ом, ФБР вели расследование, чтобы доказать что он олигарх. Как видишь- такого нищего президента, еще надо поискать в мире. Аж стыдно, что он не смог украсть кусочек нефтетрубы или завод какой приватизировать за копейки. Позорит всю страну.
+
+47
Я_ __
Я_ __
31 марта 2025, 10:00
#
«грошей в країні немає, тому донатьте більше, а ми вам податки піднімемо»

а донатити треба, що стерненко міг купляти собі більше кофтинок стонайленд за 15к грн, а ігор лаченков купував собі кеди від лора п`яна за 60к грн :)
+
0
252side
252side
31 марта 2025, 10:41
#
Пздн
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